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14 квітня 2020, вівторок, 08:50 12
Суспільство 2020-04-14T08:56:22+03:00
Українські Новини
Через "божевільні" порушення ринкам заборонили працювати на карантині

Через "божевільні" порушення ринкам заборонили працювати на карантині

Анна Рудык
Карантин, МОЗ, Віктор Ляшко, Коронавірус, Карантин в Україні
Ринок. Фото: pixabay
Ринок. Фото: pixabay

Через численні порушення головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко скасує дію постанови, яка дозволяла працювати деяким продовольчим ринкам на карантині. Про це він заявив під час політичного ток-шоу "Свобода слова на телеканалі ICTV", передають Українські Новини.

"Факти, які були виявлені протягом дії цієї постанови, та зловживання органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах, хоча там було чітко прописано, коли ми можемо відкривати, як керівництво ринку має забезпечити відвідувачів і працівників ринку засобами індивідуального захисту, - ми маємо божевільні порушення. З завтрашнього дня мою постанову, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнано такою, що втратила силу, і ми не будемо в цьому працювати, здорового глузду немає", - повідомив Ляшко

За його словами, рішення про дозвіл роботи продуктових ринків у період карантину було прийнято з метою стабілізації цінової ситуації та підвищення доступності продуктів харчування для споживачів.

Як повідомляли Українські Новини, оштрафований за недотримання карантину директор ринку в Запоріжжі захворів COVID-19.

А Київ не відкривав ринки під час карантину.

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