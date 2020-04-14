Через "божевільні" порушення ринкам заборонили працювати на карантині

Через численні порушення головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко скасує дію постанови, яка дозволяла працювати деяким продовольчим ринкам на карантині. Про це він заявив під час політичного ток-шоу "Свобода слова на телеканалі ICTV", передають Українські Новини.

"Факти, які були виявлені протягом дії цієї постанови, та зловживання органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах, хоча там було чітко прописано, коли ми можемо відкривати, як керівництво ринку має забезпечити відвідувачів і працівників ринку засобами індивідуального захисту, - ми маємо божевільні порушення. З завтрашнього дня мою постанову, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнано такою, що втратила силу, і ми не будемо в цьому працювати, здорового глузду немає", - повідомив Ляшко

За його словами, рішення про дозвіл роботи продуктових ринків у період карантину було прийнято з метою стабілізації цінової ситуації та підвищення доступності продуктів харчування для споживачів.

Як повідомляли Українські Новини, оштрафований за недотримання карантину директор ринку в Запоріжжі захворів COVID-19.

А Київ не відкривав ринки під час карантину.