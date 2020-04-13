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  • Поліція затримала ще одного чоловіка за підозрою в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні
13 квітня 2020, понеділок, 22:50 7
Події 2020-04-14T01:30:02+03:00
Українські Новини
Поліція затримала ще одного чоловіка за підозрою в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні

Поліція затримала ще одного чоловіка за підозрою в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні

Елена Новикова
пожежа, Чорнобильська зона відчуження, Пожежа в Чорнобильській зоні, підозрюваний
Пожежа в Чорнобильській зоні Фото: yatsenyuk.org.ua
Пожежа в Чорнобильській зоні Фото: yatsenyuk.org.ua

Поліція затримала чоловіка за підозрою в причетності до виникнення чергової пожежі, що сталася 13 квітня, близько 14 години, в Чорнобильській зоні відчуження, в той час, як пожежа, дійшла до "Рудого лісу" і наблизилась до ЧАЕС.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"При проведенні низки розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до пожежі, працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами сусідньої Іванківського відділення поліції оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний місцевий житель", - сказано в ньому.

Згідно з інформацією поліцейських, чоловік за своїм місцем проживання спалював сміття, потім залишки тліючого багаття завантажив на візок, вивіз за територію села і висипав на суху траву, там сталося загорання сухостою.

Коли чоловік повернувся на те місце, то побачив горіння сухостою, однак він не подзвонив ні рятувальників, ні в поліцію, а намагався самотужки погасити вогонь, проте йому це не вдалося.

Вітер перекинув вогонь на територію лісу, а далі - в зону відчуження, де розпочався масштабна пожежа.

За даним фактом правоохоронці мають намір відкрити кримінальне провадження за ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляли Українські Новини, за підпал лісів штрафи збільшили до 153 тис. гривень.

Також у Чорнобильській зоні зберігаються вогнища пожежі, а радіація в межах норми.

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