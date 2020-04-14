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14 квітня 2020, вівторок, 00:08 6
Силові структури 2020-04-14T01:00:01+03:00
Українські Новини
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС

Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС

Елена Новикова
ЧАЕС, пожежа, МВС України, Пожежа в Чорнобильській зоні, Радіація
Радіація. Фото: hdwall.us
Радіація. Фото: hdwall.us

Ні на ЧАЕС, ні в зоні відчуження, ні за її межами не спостерігається змін радіаційного фону. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

"Ніякої зміни радіаційного фону ні на Чорнобильській АЕС, ні в зоні відчуження, ні за її межами не спостерігається. Навіщо я про це пишу і пощу фото сховища ядерного палива? А для того, щоб хоч трохи, але стало менше паніки, істерії і фейків навколо пожежі в Чорнобильській зоні відчуження", - написала Геращенко.

Він прикріпив супутникові фотографії сховищ відпрацьованого ядерного палива "СВЯП-1", "СВЯП-2" і "Підлісне" і зазначив, зокрема, що навколо "Підлісного" ліс був спеціально вирубаний щоб уникнути загрози пожежі, а до зелених насаджень відстань більше 100 м.

Сховище відпрацьованого палива. Фото: Facebook/Антон ГеращенкоСховище відпрацьованого палива. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Сховище відпрацьованого ядерного палива. Фото: Facebook/Антон ГеращенкоСховище відпрацьованого ядерного палива. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Пожежу, що йшла у бік сховища ядерних відходів "Підлісний", була погашена на дальніх підступах ще вранці.

Також він розповів, що "СВЯП-1", на якому зберігається відпрацьоване ядерне паливо з зупиненою 2000 року Чорнобильської АЕС, знаходиться на території самої АЕС і будь-які займання там виключені.

Крім того, він зазначив, що "СВЯП-2" - це величезна залізобетонна конструкція, обнесена парканом,всередині якої знаходяться ємності з монолітного залізобетону, і поки це сховище взагалі не заповнено відпрацьованим ядерним паливом.

Геращенко зазначив, що традиційна технологія гасіння лісових пожеж не завжди може будет застосована в Чорнобильській зоні відчуження.

Зазвичай ліс або гарячі луки обкопують траншеями або розорюють потужними плугами, оголивши вологий грунт, але у випадку з зоною відчуження цього робити не рекомендується через те, що радіоактивні частинки можуть бути вилучені з землі, де вони знаходяться вже 34 роки.

Він зазначив, що рятувальники гасять пожежу з використанням авіації.

Як повідомляли Українські Новини, співробітниця прес-служби Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Наталія Дегтяренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала, що пожежа в Чорнобильській зоні дісталась до території біля Нового безпечного конфайменту (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції.

Також поліція затримала ще одного чоловіка за підозрою в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні.

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