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13 квітня 2020, понеділок, 21:48 11
Події 2020-04-13T21:58:14+03:00
Українські Новини
Відео дня: масштабна пожежа дісталася до Прип'яті та ЧАЕС

Відео дня: масштабна пожежа дісталася до Прип'яті та ЧАЕС

Ярина Вацяк
ЧАЕС, відео дня, Чорнобильська зона відчуження, Пожежа в Чорнобильській зоні, Прип'ять

В той час, як пожежа в Чорнобильській зоні дісталася до території Нового безпечного конфайменту (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції (Київська область), у Державній службі з надзвичайних ситуацій вважають, що жодної небезпеки для Чорнобильській атомній електростанції немає.

Про це в ДСНС Київської області сказали в коментарі BBC News Україна.

Там також заявили, що станом на вечір понеділка вогню у Прип'яті немає.

Водночас в Асоціації чорнобильських туроператорів, яка намагається проводити власний моніторинг ситуації, звертають увагу на те, що вогонь підійшов до станції Янів, що одразу поруч з Прип'яттю.

Тож покинуте місто і головний сучасний туристичний об'єкт України опинився під реальною загрозою.

Зараз палає і за кілька кілометрів від сховища радіоактивних відходів "Підлісний", кажуть там.

Крім того, багато знакових об'єктів Чорнобильської зони вже згоріли чи постраждали від полум'я.

DronariumUkraine зняла відео з епіцентру пожеж в Зоні відчуження, щоб показати її масштаби.

"Для ЧАЕС небезпеки немає", - запевнила у розмові з BBC News Україна речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

Вона також відзначила, що і "у Прип'яті вогню немає".

За словами Вікторії Рубан, залишаються кілька ділянок займань, однак вони локалізовані.

Ситуацію, утім, погіршує сильний вітер та суха погода: "Все повністю сухе, суха трава".

Пожежникам доводиться багато розчищати проїзди до місць вогню - для цього використовують інженерні машини розбору завалів БАТи.

Вікторія Рубан також додала, що там, де працюють пожежники, небезпеки від радіації немає.

Наприклад, потужність гамма-випромінювання у Чорнобилі становить 0,020 мікрорентген на годину, тоді як мінімально допустимий рівень - 0,055 мікрорентген на годину.

Так само, кажуть у ДСНС, залишається у нормі радіаційний фон у Києві і Київській області: 0,011-0,012 мікрорентген на годину при допустимих там 0,05 мікрорентген на годину.

Утім, чорнобильські туроператори і громадські об'єднання кажуть, що ситуація насправді критична.

"Вогонь дійшов до станції Янів, пожежники ще більше підключилися і намагаються утримати вогонь від того, щоб загорілося саме місто Прип'ять", - говорить BBC News Україна Ярослав Ємельяненко, голова Асоціації чорнобильських туроператорів.

Янів - залізнична станція одразу біля Прип'яті. Від неї до центру покинутого міста - менше ніж 2 км.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

Тим часом Рада збільшили штрафи до 153 тис. гривень за підпал лісів.

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