Відео дня: масштабна пожежа дісталася до Прип'яті та ЧАЕС

В той час, як пожежа в Чорнобильській зоні дісталася до території Нового безпечного конфайменту (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції (Київська область), у Державній службі з надзвичайних ситуацій вважають, що жодної небезпеки для Чорнобильській атомній електростанції немає. Про це в ДСНС Київської області сказали в коментарі BBC News Україна. Там також заявили, що станом на вечір понеділка вогню у Прип'яті немає. Водночас в Асоціації чорнобильських туроператорів, яка намагається проводити власний моніторинг ситуації, звертають увагу на те, що вогонь підійшов до станції Янів, що одразу поруч з Прип'яттю. Тож покинуте місто і головний сучасний туристичний об'єкт України опинився під реальною загрозою. Зараз палає і за кілька кілометрів від сховища радіоактивних відходів "Підлісний", кажуть там. Крім того, багато знакових об'єктів Чорнобильської зони вже згоріли чи постраждали від полум'я. DronariumUkraine зняла відео з епіцентру пожеж в Зоні відчуження, щоб показати її масштаби. "Для ЧАЕС небезпеки немає", - запевнила у розмові з BBC News Україна речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан. Вона також відзначила, що і "у Прип'яті вогню немає". За словами Вікторії Рубан, залишаються кілька ділянок займань, однак вони локалізовані. Ситуацію, утім, погіршує сильний вітер та суха погода: "Все повністю сухе, суха трава". Пожежникам доводиться багато розчищати проїзди до місць вогню - для цього використовують інженерні машини розбору завалів БАТи. Вікторія Рубан також додала, що там, де працюють пожежники, небезпеки від радіації немає. Наприклад, потужність гамма-випромінювання у Чорнобилі становить 0,020 мікрорентген на годину, тоді як мінімально допустимий рівень - 0,055 мікрорентген на годину. Так само, кажуть у ДСНС, залишається у нормі радіаційний фон у Києві і Київській області: 0,011-0,012 мікрорентген на годину при допустимих там 0,05 мікрорентген на годину. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=9tSc55HqCmg" frameborder="0" allowfullscreen> Утім, чорнобильські туроператори і громадські об'єднання кажуть, що ситуація насправді критична. "Вогонь дійшов до станції Янів, пожежники ще більше підключилися і намагаються утримати вогонь від того, щоб загорілося саме місто Прип'ять", - говорить BBC News Україна Ярослав Ємельяненко, голова Асоціації чорнобильських туроператорів. Янів - залізнична станція одразу біля Прип'яті. Від неї до центру покинутого міста - менше ніж 2 км. Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні. Тим часом Рада збільшили штрафи до 153 тис. гривень за підпал лісів.