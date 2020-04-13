Пункти пропуску на кордоні з Україною на Великдень скорочувати не будуть. Список

В той час, як більше 13 тисяч українців за кордоном звернулися до МЗС України для евакуації, Державна прикордонна служба не має наміру змінювати кількість пунктів пропуску на Великдень без рішення Кабінету Міністрів

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар відомства Андрій Демченко.

"Це рішення уряду, не прикордонників... Якщо буде якесь інше рішення уряду збільшити кількість відкритих пунктів пропуску або зменшити - потрібно тільки відслідковувати рішення уряду", - сказав він.

Також спікер повідомив, що на пунктах пропуску працює достатня кількість співробітників.

"Закриття переліку пунктів пропуску нам також дозволяє збільшити кількість функціонуючих напрямів не тільки людськими ресурсами, а й технічним оснащенням", - додав він.

Пункти пропуску. Інфографіка: Держприкордонслужба

Список робочих пунктів пропуску:

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області: "Сеньківка - Веселівка", "Нові Яриловичі - Нова Гута" "Славутич - Комарин";

у Житомирській області: "Виступовичі - Нова Рудня";

у Волинській області: "Доманове - Мокрани".

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: "Краківець - Корчова";

у Волинській області: "Ягодин - Дорохуськ".

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: "Ужгород - Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На кордоні з Румунією:

у Закарпатські області: "Дякове - Халмеу";

у Закарпатські області: "Дякове - Халмеу"; у Чернівецькій області: "Порубне - Сірет".

На кордоні з Молдовою:

у Одеській області: "Паланка - Маяки - Удобне", "Старокозаче - Тудора", "Рені - Джюрджюлешть";

у Вінницькій області: "Могилів-Подільський - Отач".

На кордоні з Росією:

у Харківській області: "Гоптівка - Нехотєєвка";

у Сумській області: "Юнаківка - Суджа", "Бачівськ - Троєбортне";

у Чернігівській області: "Сеньківка - Нові Юрковичі";

у Луганській області "Мілове - Чертково".

Як повідомляли Українські Новини, з 7 квітня працює всього 19 пунктів пропуску.

З 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавірусу.