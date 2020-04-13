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13 квітня 2020, понеділок, 20:48 11
Силові структури 2020-04-13T22:15:01+03:00
Українські Новини
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують

Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують

Елена Новикова
Карантин, Національна поліція України, Кримінальне провадження, Адмінпротокол, Карантин в Україні, Порушення карантину
Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

Поліція відкрила 56 кримінальних проваджень і склала 6 тис. адміністративних протоколів про порушення режиму карантину, який можуть продовжити після 24 квітня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Відповідно до нього, з початку карантинних заходів в країні слідчі поліції відкрили 56 кримінальних проваджень, з них 30 за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.

26 виробництв пов'язане з порушенням карантинних заходів.

Наголошується, що складено 6042 адмінпротоколів за ст. 44-3 (порушення правил карантину) кодексу про адміністративні правопорушення.

Наголошується, що найбільше правопорушень зафіксовано у Дніпропетровській області - 1008, Києві - 791, Львівській області - 453, Запорізькій - 398, Одеській - 303 та Харківської області - 301.

До суду вже направлено 5840 адмінпротоколів.

За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складено 357 адмінпротоколів.

Тільки за минулу добу, 12 квітня, в поліцію надійшло 1 113 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушенням карантинних заходів.

Складено 27 адміністративних протоколів.

За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складено 15 адмінпротоколів.

Відкрито одне кримінальне провадження за фактом умисного приховування головним лікарем Іршавської районної лікарні Закарпатської області інформації про захворювання COVID-19 у пацієнтки, яка згодом померла.

Для забезпечення карантинного режиму і посиленої охорони публічної безпеки на службі перебуває 23 тис. правоохоронців.

З них 17 375 поліцейських (1285 залучено на охорону медичних закладів по лікуванню і обсервації громадян і на мобільних постах контролю), 3556 військовослужбовців Національної гвардії, 242 працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і 1924 працівника з числа перемінного складу вищих навчальних закладів МВС та 222 - Національної гвардії.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6 квітня поліція становила 3 922 адміністративних протоколи про порушення режиму карантину.

Також Поліція оштрафувала трьох священиків за порушення карантину у Вербну неділю.

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