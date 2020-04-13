Фінансування Держстату скоротили майже наполовину

Верховна Рада скоротила фінансування Державної служби статистики на 1,2 млрд гривень або на 49% з 2,5 млрд гривень до 1,3 млрд гривень.

За прийняття законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

При цьому головним чином скорочені витрати на статистичні спостереження – на 1,2 млрд гривень з 1350,6 млн гривень до 101,1 млн гривень.

Видатки на керівництво та управління у сфері статистики зменшено на 0,4 млн гривень з 1 183,3 млн гривень до 1 182,9 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, на позачерговому засіданні в понеділок Рада скоротила доходи держбюджету-2020 на 119,7 млрд гривень до 975,8 млрд і збільшила витрати на 82,4 млрд гривень до 1 266,4 млрд.

А також фінансування Культурного фонду скоротили на 42,5%, а Інституту книги – на 34%.

30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправив його на повторне перше читання.

Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д.