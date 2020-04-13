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  • "Коронавірусну" тисячу до пенсії почнуть виплачувати через 5 днів після набрання чинності бюджету, - Лазебна
13 квітня 2020, понеділок, 19:42 10
Політика 2020-04-13T19:55:53+03:00
Українські Новини
"Коронавірусну" тисячу до пенсії почнуть виплачувати через 5 днів після набрання чинності бюджету, - Лазебна

"Коронавірусну" тисячу до пенсії почнуть виплачувати через 5 днів після набрання чинності бюджету, - Лазебна

Ярина Вацяк
пенсія, Держбюджет-2020, пенсія в Україні, коронавірусна тисяча
Пенсія
Пенсія

Міністр соціальної політики Марина Лазебна прогнозує виплату по 1 тис. гривень допомоги пенсіонерам через 5 днів після набрання чинності прийнятих Верховною Радою в понеділок змін у державний бюджет на 2020 рік.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики, передають Українські Новини.

"Після набрання чинності змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб почати виплати", - сказала Лазебна.

Вона зазначила, що прийняття Радою змін до держбюджету-2020 дає можливість додатково направити понад 10 млрд гривень для виплати одноразової допомоги в сумі 1 тис. гривень більше ніж 10,6 млн осіб.

У відповідності з визначеним Кабміном порядку, одноразову допомогу в сумі 1 тис. гривень отримають пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких менш як 5 тис. гривень, та громадяни, які отримують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

Лазебна також зазначила, що пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, одноразову допомогу в розмірі 1 тис. гривень буде зарахована автоматично, а тим, хто отримує пенсію через "Укрпошту", гроші принесе листоноша.

Як повідомляли Українські Новини, ПФ направив у квітні на виплату пенсій ще 3 млрд гривень.

У понеділок Рада внесла зміни до держбюджету-2020, на індексацію пенсій і доплату за 1 тис. гривень виділили 30 млрд.

Закон набере чинності після підписання Президентом, з наступного дня за днем його опублікування.

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