Министр иностранных дел Китая впервые за 10 лет решил посетить Украину

Кулеба и Ван И Фото: МИД

Кулеба и Ван И Фото: МИД

Министр иностранных дел Китая впервые с 2010 года решил посетить Украину в то время, как с Китая прибыл борт с тестами на коронавирус и защитными масками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

"Впервые с 2010 года глава МИД Китая посетит Украину. В рамках "Недели Азии", анонсированной министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, он провел телефонный разговор с членом Государственного Совета, министром иностранных дел Китая Ван И... Ван И принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с визитом", - сказано в нем.

В 2010 году Украину с официальным визитом посетил министр иностранных дел Китая Ян Цзечи (2007-2013).

Ван И является министром иностранных дел Китая с 2013 года.

Ориентировочная дата его визита в Украину в сообщении не уточняется.

В то же время Ван И также пригласил Кулебу посетить с визитом Пекин.

"Это приглашение было также принято. Кроме этого, министры согласовали политические консультации в Пекине на уровне своих заместителей", - сказано в сообщении.

Кулеба рассчитывает также на встречу Президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Украина заинтересована в развитии стратегического партнерства с Китаем. Вы и я имеем все возможности, чтобы наполнить его амбициозными проектами, которые приведут к встрече лидеров наших государств", - сказал он.

В ходе разговора Кулеба также поблагодарил правительство Китая за гуманитарную помощь Украине для борьбы с коронавирусом.

"Груз со средствами индивидуальной защиты украинских медиков прибыл в Киев сегодня ночью", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Китая подтвердил готовность развивать и укреплять стратегическое партнерство с Украиной, в частности в контексте реализации инициативы "Один пояс - один путь".

Кулеба уверен, что в рамках этой инициативы у Украины есть значительный потенциал для развития своей экономики.

"Речь идет не только о транзите китайских товаров в страны ЕС, но и об инвестициях Китая в развитие украинской промышленности, производство на территории Украины товаров для внутреннего рынка и рынка ЕС", - сказано в сообщении.

МИД напоминает, что по итогам 2019 года Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины, поскольку объем двусторонней торговли достиг рекордных 12,8 млрд долларов.

Как сообщали Українськi Новини, Китай наращивает производство противоэпидемических материалов, чтобы помочь Украине и 100 другим странам бороться с коронавирусом