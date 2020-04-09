подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
09 апреля 2020, четверг, 19:42 754
Общество 2020-04-09T19:43:48+03:00
Українські Новини
В МИД рассказали, сколько украинцев заболело коронавирусом за границей

В МИД рассказали, сколько украинцев заболело коронавирусом за границей

Таня Войтюк
МИД, Коронавирус, Коронавирус в мире, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как в Украине количество случаев коронавируса выросло и приближается к двум тысячам, 174 украинца за границей лечатся от Covid-19.

Об этом говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире" от Министерства иностранных дел в Facebook, передают Українськi Новини.

По состоянию на 18:00 четверга 174 гражданина Украины лечатся за границей от коронавируса: из них 3 в Австрии, 1 в Бельгии, 22 в Греции, 1 в Египте, 5 в Испании, 121 в Италии, 1 на Мальте, 1 в Нигерии, 1 в Нидерландах, 1 в Объединенных Арабских Эмиратах, 4 в Польше, 1 в Португалии, 1 в России, 1 на Сейшельских островах, 1 в Сербии, 2 в США, 1 в Таиланде, 4 в Германии, 1 в Чехии, 1 в Швеции.

Выздоровели 19 украинцев: 1 в Британии, 4 в Доминиканской Республике, 2 в Италии, 1 в Нигерии, 2 в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 в Польше, 1 в Таиланде, 1 в Германии, 1 в Швейцарии, 1 в Швеции, 4 в Японии.

5 украинцев за рубежом умерли.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин обновил перечень запретов на период карантина.

Тем временем маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей.

Больше новостей о: МИД Коронавирус Коронавирус в мире коронавирус у украинцев

В Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин
Новости
В апреле еще 15 тыс. украинцев планируют вернуться в Украину из-за границы 19:59
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
В МИД рассказали, сколько украинцев заболело коронавирусом за границей 19:42
Из-за загрязненного пожарами воздуха людям сложнее переносить коронавирус, - вирусолог 19:37
Пасхальную службу проведут в церковном дворике Киево-Печерской лавры 19:34
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
Морозы со снегом и аномальное потепление: прогноз на Вербное воскресенье и Страстную неделю 06:00 Инфографика
На оккупированном Донбассе первая смерть от коронавируса: боевики отрицают 08:38
больше новостей
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
больше новостей
В трех областях Украины могут ввести комендантский час
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok