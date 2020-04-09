В МИД рассказали, сколько украинцев заболело коронавирусом за границей

В то время как в Украине количество случаев коронавируса выросло и приближается к двум тысячам, 174 украинца за границей лечатся от Covid-19.

Об этом говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире" от Министерства иностранных дел в Facebook, передают Українськi Новини.

По состоянию на 18:00 четверга 174 гражданина Украины лечатся за границей от коронавируса: из них 3 в Австрии, 1 в Бельгии, 22 в Греции, 1 в Египте, 5 в Испании, 121 в Италии, 1 на Мальте, 1 в Нигерии, 1 в Нидерландах, 1 в Объединенных Арабских Эмиратах, 4 в Польше, 1 в Португалии, 1 в России, 1 на Сейшельских островах, 1 в Сербии, 2 в США, 1 в Таиланде, 4 в Германии, 1 в Чехии, 1 в Швеции.

Выздоровели 19 украинцев: 1 в Британии, 4 в Доминиканской Республике, 2 в Италии, 1 в Нигерии, 2 в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 в Польше, 1 в Таиланде, 1 в Германии, 1 в Швейцарии, 1 в Швеции, 4 в Японии.

5 украинцев за рубежом умерли.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин обновил перечень запретов на период карантина.

Тем временем маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей.