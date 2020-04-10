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10 апреля 2020, пятница, 10:52 822
Общество 2020-04-10T12:45:03+03:00
Українські Новини
Более 1,5 тыс. украинцев за границей остались без страхового полиса

Более 1,5 тыс. украинцев за границей остались без страхового полиса

Елена Новикова
МИД, Страховка, Дмитрий Кулеба, Страховой полис
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

У 1 546 украинцев за границей, которые из-за карантинных мер не смогли вовремя вернуться в Украину, остались без страхового полиса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы обнаружили новую проблему, которая начала появляться у наших граждан, застрявших за границей - это завершение срока действия полисов страхования. Таких граждан, которые остались без действующего полиса страхования, сейчас 1 546", - отметил он.

Кулеба сообщил, что поручил сотрудникам МИД провести консультации с ключевыми страховыми компаниями, которые обслуживают украинских туристов, чтобы им продлили срок действия страховых полисов в связи с форс-мажорными обстоятельствами на то время, которое они будут пребывать за границей.

"Хочу обратиться к страховым компаниям и призвать их проявить солидарность и поддержку наших соотечественников, пойти навстречу и обеспечить действие страховых полисов, чтобы люди могли пользоваться медицинскими гарантиями. Бросать соотечественников на произвол судьбы сейчас было бы со стороны страховых компаний как минимум некрасиво, а как максимум - не по-человечески", - сказал он.

Кулеба также сообщил, что более 6 тыс. украинцев за границей выразили готовность остаться в странах пребывания до завершения карантина, в то время как около 9 тыс. настаивают на немедленном возвращении в Украину.

"Правительство решило, что возвращение будет происходить при условии прохождения обсервации. Министерства развития общин, инфраструктуры и внутренних дел завершают построение архитектуры обсервации, чтобы все работало согласовано и создавало минимальный дискомфорт для наших граждан после возвращения", - добавил министр.

Как сообщали Українськi Новини, 9 апреля Кабинет Министров утвердил порядок проведения обязательной обсервации прибывших из-за границы граждан.

Ранее сообщалось о том, что 8 апреля из Украины выехали почти 4 тысячи человек.

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