Более 1,5 тыс. украинцев за границей остались без страхового полиса

У 1 546 украинцев за границей, которые из-за карантинных мер не смогли вовремя вернуться в Украину, остались без страхового полиса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы обнаружили новую проблему, которая начала появляться у наших граждан, застрявших за границей - это завершение срока действия полисов страхования. Таких граждан, которые остались без действующего полиса страхования, сейчас 1 546", - отметил он.

Кулеба сообщил, что поручил сотрудникам МИД провести консультации с ключевыми страховыми компаниями, которые обслуживают украинских туристов, чтобы им продлили срок действия страховых полисов в связи с форс-мажорными обстоятельствами на то время, которое они будут пребывать за границей.

"Хочу обратиться к страховым компаниям и призвать их проявить солидарность и поддержку наших соотечественников, пойти навстречу и обеспечить действие страховых полисов, чтобы люди могли пользоваться медицинскими гарантиями. Бросать соотечественников на произвол судьбы сейчас было бы со стороны страховых компаний как минимум некрасиво, а как максимум - не по-человечески", - сказал он.

Кулеба также сообщил, что более 6 тыс. украинцев за границей выразили готовность остаться в странах пребывания до завершения карантина, в то время как около 9 тыс. настаивают на немедленном возвращении в Украину.

"Правительство решило, что возвращение будет происходить при условии прохождения обсервации. Министерства развития общин, инфраструктуры и внутренних дел завершают построение архитектуры обсервации, чтобы все работало согласовано и создавало минимальный дискомфорт для наших граждан после возвращения", - добавил министр.

Как сообщали Українськi Новини, 9 апреля Кабинет Министров утвердил порядок проведения обязательной обсервации прибывших из-за границы граждан.

Ранее сообщалось о том, что 8 апреля из Украины выехали почти 4 тысячи человек.