Подачу декларацій за 2019 відстрочили до відміни карантину

Верховна Рада відстрочила подання декларацій про доходи за 2019 рік державними службовцями до відміни карантину, в той час, як доходи українців в 2019 зросли на 14%.

За законопроект про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

Відповідно до змін, декларації подаються не пізніше останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому скасовується карантин.

Відповідні зміни внесені змінами до закону про держбюджет-2020 в закон "Про запобігання корупції".

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Рада відстрочила подачу декларацій за 2019 рік до 1 червня і звільнила уповноважених на виконання функцій держави осіб від відповідальності за несвоєчасну подачу декларацій в період карантину.

Закон передбачає подачу декларацій за минулий рік до 1 квітня.

25 березня Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

На початку квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував продовження карантину до травня, а з травня поетапне зняття карантинних обмежень.

Тим часом українці задекларували більше 20 млрд гривень за підсумками 2019.

В 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі.

Тим часом тільки 10% українців мають грошові заощадження.