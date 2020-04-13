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13 квітня 2020, понеділок, 18:19 25
Економіка 2020-04-13T20:15:03+03:00
Українські Новини
Подачу декларацій за 2019 відстрочили до відміни карантину

Подачу декларацій за 2019 відстрочили до відміни карантину

Ольга Фандорина

Верховна Рада відстрочила подання декларацій про доходи за 2019 рік державними службовцями до відміни карантину, в той час, як доходи українців в 2019 зросли на 14%.

За законопроект про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

Відповідно до змін, декларації подаються не пізніше останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому скасовується карантин.

Відповідні зміни внесені змінами до закону про держбюджет-2020 в закон "Про запобігання корупції".

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Рада відстрочила подачу декларацій за 2019 рік до 1 червня і звільнила уповноважених на виконання функцій держави осіб від відповідальності за несвоєчасну подачу декларацій в період карантину.

Закон передбачає подачу декларацій за минулий рік до 1 квітня.

25 березня Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

На початку квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував продовження карантину до травня, а з травня поетапне зняття карантинних обмежень.

Тим часом українці задекларували більше 20 млрд гривень за підсумками 2019.

В 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі.

Тим часом тільки 10% українців мають грошові заощадження.

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