подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 апреля 2020, среда, 08:45 140
Экономика 2020-04-01T08:47:16+03:00
Українські Новини
В 2019 доходы украинцев увеличились на 14%

В 2019 доходы украинцев увеличились на 14%

Анна Рудык
повышение зарплат, Доходы населения, Расходы населения
Деньги
Деньги

В то время, как в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши, в 2019 году доходы населения увеличились на 13,9% по сравнению с 2018 годом до 3 699,346 млрд гривен, расходы – на 19,1% до 3 815,511 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 14,6%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 11,1%, а также прибыли и смешанного дохода - на 18,6%.

Доходы и расходы населения Украины в 2019 году, данные Государственной службы статистики:

  млн гривен % к 2018
Доходы, всего: 3699346 113,9
1. Оплата труда 1753337 114,6
2. Прибыль и смешанный доход 678275 118,6
3. Доходы от имущества, полученные 94481 103,6
4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: 1173253 111,1
- социальная помощь 559308 120,1
- другие текущие трансферты 161964 112,3
- социальные трансферты в натуре 451981 101,3
Расходы и сбережения, всего: 3699346 113,9
1. Покупка товаров и оплата услуг 3406202 118,1
2. Доходы от имущества, оплаченные 39273 131,0
3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: 370036 122,4
- текущие налоги на прибыль, имущество и др. 295767 119,0
- взносы на социальное страхование 3842 131,8
- другие текущие трансферты 70427 138,6
Сбережения (прирост) -116165 х
4. Накопление нефинансовых активов -21148 х
5. Прирост финансовых активов, из них: -95017 х
- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах 67452 -
- сбережения в иностранной валюте 53166 -
- займы, полученные за исключением погашенных 24335 -

Как сообщали Українські Новини, в 4-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 11,1% по сравнению с 4-м кварталом 2018 года до 1013,371 млрд гривен, расходы – на 15,4% до 1 059,980 млрд гривен.

Тем временем только 10% украинцев имеют денежные сбережения.

Больше новостей о: повышение зарплат Доходы населения Расходы населения

В мире за сутки зарегистрировано 75 тысяч новых случаев коронавируса. Данные на 1 апреля
В Украине за день подтвердили еще 96 случаев коронавируса. Умерли 4 человека
Новости
"Налоговые каникулы" продлили: что изменилось на время карантина 09:10
Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая, - Аваков 09:00
Князь Монако выздоровел от коронавируса 08:52
В 2019 доходы украинцев увеличились на 14% 08:45
Ученые в Германии предлагают вернуть на работу тех, кто уже переболел коронавирусом 08:27
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина 14:59
Из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли 09:14
больше новостей
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
АТБ снизит торговые наценки на крупы, овощи и фрукты 18:00
больше новостей
ВСУ понесли серьезные потери: на Донбассе в бою погиб военный, еще трое ранены
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok