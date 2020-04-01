В 2019 доходы украинцев увеличились на 14%

В то время, как в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши, в

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 14,6%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 11,1%, а также прибыли и смешанного дохода - на 18,6%.

Доходы и расходы населения Украины в 2019 году, данные Государственной службы статистики:

млн гривен % к 2018 Доходы, всего: 3699346 113,9 1. Оплата труда 1753337 114,6 2. Прибыль и смешанный доход 678275 118,6 3. Доходы от имущества, полученные 94481 103,6 4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: 1173253 111,1 - социальная помощь 559308 120,1 - другие текущие трансферты 161964 112,3 - социальные трансферты в натуре 451981 101,3 Расходы и сбережения, всего: 3699346 113,9 1. Покупка товаров и оплата услуг 3406202 118,1 2. Доходы от имущества, оплаченные 39273 131,0 3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: 370036 122,4 - текущие налоги на прибыль, имущество и др. 295767 119,0 - взносы на социальное страхование 3842 131,8 - другие текущие трансферты 70427 138,6 Сбережения (прирост) -116165 х 4. Накопление нефинансовых активов -21148 х 5. Прирост финансовых активов, из них: -95017 х - прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах 67452 - - сбережения в иностранной валюте 53166 - - займы, полученные за исключением погашенных 24335 -

Как сообщали Українські Новини, в 4-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 11,1% по сравнению с 4-м кварталом 2018 года до 1013,371 млрд гривен, расходы – на 15,4% до 1 059,980 млрд гривен.

Тем временем только 10% украинцев имеют денежные сбережения.