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31 марта 2020, вторник, 09:40 1115
Кабмин 2020-03-31T09:40:08+03:00
Українські Новини
Шмыгаль объяснил, почему Кабмин хочет урезать финансирование субсидий

Шмыгаль объяснил, почему Кабмин хочет урезать финансирование субсидий

Анна Рудык
Кабмин, Субсидии, урезание субсидий, Денис Шмыгаль
Субсидии
Субсидии

Премьер-министр Денис Шмыгаль объясняет инициативу Кабинета Министров уменьшить финансирование жилищных субсидий, которые хотели увеличить во время карантина, на 8,3 млрд гривен их экономией из-за теплой зимы.

Об этом он сообщил в ходе телепередачи "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"У нас была теплая зима, мы получили экономию 8 млрд гривен по выплате субсидий – это средства, которые не были использованы на помощь людям. Мы предложили эти средства положить в фонд по борьбе с коронавирусом и отдать их людям напрямую, то есть эти средства, которые мы забрали из статьи, где бы они были списаны в состав будущих доходов государственного бюджета", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что средства из фонда по борьбе с коронавирусом, который правительство предлагает создать в государственном бюджете, будут направлены на помощь врачам, закупку лекарств, поддержку людей, потерявших работу, и поддержку пенсионеров.

Премьер заверил, что механизм финансирования из фонда будет понятным и прозрачным.

Как сообщали Українськi Новини, из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли.

Ранее Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина.

Также сообщалось, что субсидии во время карантина увеличат в среднем на 300 гривен.

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