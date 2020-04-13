ДБР вирішило закупити в карантин 50 пар рукавичок по 1660 гривень

Держбюро розслідувань під час карантину оголосило тендер із закупівлі 50 пар тактичних рукавичок за 83 тис. гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер оголошено 7 квітня.

Рукавички повинні бути тонкими, зручними і вітрозахисними з посиленими ділянками зчеплення, повністю ветронепроницаемыми, але максимально повітропроникними зсередини (дихаючими).

Матеріал повинен зберігати тепло і комфорт навіть в найсуворіші вітри і під час складних операцій, одночасно забезпечуючи максимальну мобільність.

Матеріал повинен бути компактний і гнучкий.

Всі рукавички повинні бути чорними.

Очікувана вартість однієї пари рукавичок - 1 660 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрпошта" збирається закупити автомобілів Fiat Doblo Maxi майже 8,5 млн євро.

СБУ після введення карантину вирішила закупити автомобілів на 24,6 млн гривень.

Крім того, відповідальних за держзакупівлі чиновників будуть перевіряти на поліграфі.