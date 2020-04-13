Офіс генпрокурора планує "помити" машини за 0,5 млн гривень і купити маски на 62,5 тис. під час карантину

Офіс генпрокурора планує в умовах карантину, який можуть продовжити після 24 квітня, купити послуги з миття службових автомобілів за 500 тис. гривень та медичні маски за 62,5 тис. гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Послуги з миття транспортних засобів Офису генерального прокурора розраховані на такі марки як, Богдан, ВАЗ, Лексус, Мерседес, Мітсубісі, Тойота, Фольксваген, Форд, Шевроле, Шкода.

Кількість автомобілів не вказується.

Також не вказується і кількість медичних масок, які планується закупити.

Крім того, Офіс генпрокурора хоче купити дезінфектора на 28,5 тис. гривень та нітрилові рукавички за 25,7 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора оголосив тендер по закупівлі туалетного паперу і паперових рушників на 390 тис. гривень.

Раніше повідомлялося про те, що 17 березня генеральним прокурором призначено Ірину Венедиктову, після того, як 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапке.