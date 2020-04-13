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13 квітня 2020, понеділок, 17:08 11
Судова влада 2020-04-13T20:30:04+03:00
Українські Новини
На карантині суди будуть розглядати кримінальні справи за відеоконференції

На карантині суди будуть розглядати кримінальні справи за відеоконференції

Ольга Фандорина
кримінальні справи, Карантин в Україні, Відеоконференція
Суддя. Суд. Фото: pixabay
Суддя. Суд. Фото: pixabay

Верховна Рада дозволила судам проводити засідання на досудової та судової стадії кримінального провадження за рішенням суду в режимі відеоконференції в період карантину.

За ухвалення законопроекту №3276 в цілому проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Суд може прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, на судове засідання під час карантину.

Зазначається, що розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, крім клопотання поданого на розгляд до Вищого антикорупційний суд, не буде проводитися в режимі відеоконференції, а клопотання про продовження запобіжного заходу у цьому режимі може бути розглянуто, якщо проти цього не заперечує підозрюваний (обвинувачений).

У разі неможливості суддею (колегією суддів) розглянути такі клопотання, справа може бути передана на розгляд іншому судді або розглянута головою або іншим суддею зі складу колегії суддів.

Якщо справа розглядається колегіально, воно може бути передано для розгляду в інший суд, визначеною судом апеляційної інстанції, або головою Касаційного кримінального суду, Верховного Суду.

Сторона обвинувачення зобов'язана подавати клопотання про продовження строку тримання під вартою не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно з законопроектом, якщо в конкретному суді, крім Антикорупційного суду, неможливо визначити слідчого суддю для розгляду клопотання за вмотивованим поданням голови цього суду, справа може бути передана до іншого суду, визначений судом апеляційної інстанції, або головою Касаційного кримінального суду, Верховного Суду.

Відповідні зміни в Кримінально-процесуальний кодекс будуть діяти тільки на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів.

Авторами законопроекту виступили голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція "Слуга народу"), депутати Ради Олександр Бакумов, В'ячеслав Медяник, Олександр Дануца, Галина Михайлюк, Владлен Неклюдов, Андрій Костін (всі - "Слуга народу"), Ярослав Юрчишин, Олег Макаров, Олександра Устинова, Андрій Осадчук (всі - "Голос"), Григорій Мамка ("Опозиційна платформа – За життя"), Сергій Мінько (депутатська група "За майбутнє").

Як повідомляли, Українські Новини, 30 березня Рада дозволила судам розглядати адміністративні, господарські та цивільні справи в режимі відеоконференції.

Адвокат Олександр Дульський вважає, що судова система виявилася повністю не готової до роботи в період карантину.

Тим часом Рада пообіцяла не карати під час карантину за порушення податкового законодавства.

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