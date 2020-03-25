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25 марта 2020, среда, 20:18 1074
Судебная власть 2020-03-25T20:19:47+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса украинские суды могут использовать модель работы ЕСПЧ, - адвокат Дульский

Из-за коронавируса украинские суды могут использовать модель работы ЕСПЧ, - адвокат Дульский

Жора Шокин
эпидемия, работа, Карантин, Пандемия, Суды, ЕСПЧ, Коронавирус, Адвокатура
Адвокат Юстиция Правосудие Фото: rg.ru
Адвокат Юстиция Правосудие Фото: rg.ru

Адвокат по ряду резонансных дел Александр Дульский считает, что судебная система оказалась полностью не готовой к работе в период карантина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Наша судебная система оказалась полностью неготовой к работе в форс-мажорных обстоятельствах. Одни суды пошли на карантин, другие - продолжали работать, не были учтены ограничения на межобластные перевозки при рассмотрении судебных дел и тому подобное. Это, в конце концов, ограничило и существенно сузило конституционное право граждан Украины", - считает он.

Адвокат привел опыт работы в карантинных условиях Европейского суда по правам человека.

"Самый удачный пример - Европейский суд по правам человека в Стасбурге (Франция). 16 марта суд принял решение, согласно которому принял исключительные меры в условиях мирового кризиса в области здравоохранения и ограничил свою работу",- написал юрист.

Дульский добавил, что ЕСПЧ закрыл доступ посетителей в здание суда, рассмотрение дел, которые на время введения ограничений рассматривались судом, отсрочено, рассматриваются только те дела, отсрочка которых может негативно повлиять на права и свободы человека.

"В случае отсрочки дела из-за карантина, все процессуальные сроки возобновляются, ведь это крайне важно для участников судебных процессов и напрямую влияет на результаты рассмотрения дел", - говорится в сообщении.

По его словам, срок обращения в Европейский суд по правам человека составляет 6 месяцев с момента исчерпания национальных способов защиты, поэтому в сложившихся условиях ЕСПЧ дал четкое разъяснение и сообщил, что на период исключительных мер суд не будет учитывать никакие сроки, ведь это может негативно повлиять на права и свободы человека.

Дульский заметил, что украинские суды этого не сделали, потому многие граждане оказались в ситуации, когда их права были прямо нарушены.

Он убежден, что модель работы Европейского суда по правам человека достаточно легко можно воплотить в украинских реалиях.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил карантин до 24 апреля из-за коронавируса, а украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями.

Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще 22 марта, а 23 марта Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

 

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