Рада разрешила судам рассматривать дела в режиме видеоконференции

Верховная Рада, несмотря на то, что было провалено голосование за госбюджет на 2020 год, разрешила судам рассматривать административные, хозяйственные и гражданские дела в режиме видеоконференции на время карантина.

За принятие соответствующего законопроекта №3275 за основу проголосовало 314 депутатов при необходимых 226, в целом - 312, передают Українськi Новини.

Участники дел имеют право участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции, подав соответствующее заявление и при наличии в суде соответствующей технической возможности, о которой суд указывает в постановлении об открытии производства по делу, кроме случаев, когда явка этого участника дела в судебном заседании признана судом обязательной.

Отмечается, что участие в судебном заседании в таком режиме осуществляется с использованием собственных технических средств и электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями для подтверждения личности.

Риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи несет участник дела, который подал соответствующее заявление.

Также Рада намерена разрешить судам рассматривать уголовные дела в режиме видеоконференции, за принятие соответствующего законопроекта №3276 за основу проголосовало 274 депутата.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Александр Дульский считает, что судебная система оказалась полностью не готовой к работе в период карантина.

Тем временем Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.