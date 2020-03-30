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30 марта 2020, понедельник, 15:28 882
Верховная Рада и партии 2020-03-30T15:32:53+03:00
Українські Новини
Рада разрешила судам рассматривать дела в режиме видеоконференции

Рада разрешила судам рассматривать дела в режиме видеоконференции

Таня Войтюк
Верховная Рада, Рада, Суды, Видеоконференция, Судебное заседание
Суды будут работать в режиме онлайн. Фото: pixabay
Суды будут работать в режиме онлайн. Фото: pixabay

Верховная Рада, несмотря на то, что было провалено голосование за госбюджет на 2020 год, разрешила судам рассматривать административные, хозяйственные и гражданские дела в режиме видеоконференции на время карантина.

За принятие соответствующего законопроекта №3275 за основу проголосовало 314 депутатов при необходимых 226, в целом - 312, передают Українськi Новини.

Участники дел имеют право участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции, подав соответствующее заявление и при наличии в суде соответствующей технической возможности, о которой суд указывает в постановлении об открытии производства по делу, кроме случаев, когда явка этого участника дела в судебном заседании признана судом обязательной.

Отмечается, что участие в судебном заседании в таком режиме осуществляется с использованием собственных технических средств и электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями для подтверждения личности.

Риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи несет участник дела, который подал соответствующее заявление.

Также Рада намерена разрешить судам рассматривать уголовные дела в режиме видеоконференции, за принятие соответствующего законопроекта №3276 за основу проголосовало 274 депутата.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Александр Дульский считает, что судебная система оказалась полностью не готовой к работе в период карантина.

Тем временем Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.

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