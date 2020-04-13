Рада розблокувала ринок землі

Верховна Рада відмовилася скасувати рішення про прийняття законопроекту про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

За ухвалення проекту постанови №2178-10-П про скасування результатів голосування за цей законопроект проголосували 60 депутатів при мінімально необхідних 226, постанов №2178-10-П1 - 72, №2178-10-П2 - 70, №2178-10-3 - 63, №2178-10-П4 - 63, №2178-10-П5 - 63, №2178-10-П6 - 66, №2178-10-П7 - 64, №2178-10-П8 - 67, №2178-10-П9 - 67, №2178-10-П10 - 67, №2178-10-П11 - 62, №2178-10-П12 - 8, передають Українські Новини.

Таким чином, голова парламенту Дмитро Разумков має право підписати відповідний законопроект і направити його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Після отримання документа Зеленський має протягом 15 днів підписати його або повернути парламенту зі своїми пропозиціями.

Як повідомляли Українські Новини, Рада скоротила доходи державного бюджету на 2020 рік на 119,745 млрд гривень до 975,834 млрд і збільшила витрати на 82,4 млрд гривень до 1 266,423 млрд, збільшивши граничний розмір дефіциту в 3,1 рази з 96,275 млрд гривень до 298,404 млрд гривень.

Також повідомлялося про те, хто зможе купувати ділянки в Україні після відкриття ринку землі.