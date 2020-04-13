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13 квітня 2020, понеділок, 15:54 45
Політика 2020-04-13T18:30:03+03:00
Українські Новини
Закриття областей через карантин порушує права людини і свободу на пересування, - юрист

Закриття областей через карантин порушує права людини і свободу на пересування, - юрист

Ярина Вацяк
Карантин, Юрист, Права людини, заборона пересування, закриття областей
Заборона. Фото: pixabay.com
Заборона. Фото: pixabay.com

В той час, як місцевій владі дозволили встановлювати особливий режим в'їзду-виїзду і створювати КПП, юрист і адвокат Олександр Дульський вважає, що в умовах відсутності воєнного або надзвичайного стану закриття областей порушує права людини і свободу на пересування.

Про це він сказав Українським Новинам.

"На моє власне переконання, закриття областей є незаконним і порушує права людини на свободу пересування. Це неприпустимо в умовах відсутності введення військового або надзвичайного стану, що передбачено ст. 64 Конституції. Тобто свобода, гарантована ст. 33 Конституції може бути обмежена лише ст. 64 за умови воєнного або надзвичайного стану", - сказав він.

За його словами, перекриття доріг, комендантську годину, заборона перебувати на вулиці є порушують основне людське право.

"З точки зору прав людини - це порушення. Для цього є правова процедура, але вона в Україні не дотримана", - упевнений юрист.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Чернівецькій області з 13:00 4 квітня, до 6:00 6 квітня вводили режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей. Жителів просили не залишати свої будинки і квартири.

Волинська область також максимально обмежила пересування на вихідні.

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Закриття областей через карантин порушує права людини і свободу на пересування, - юрист
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