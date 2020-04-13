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13 апреля 2020, понедельник, 15:24 550
Общество 2020-04-13T15:24:49+03:00
Українські Новини
Местным властям разрешили устанавливать особый режим въезда-выезда и создавать КПП

Местным властям разрешили устанавливать особый режим въезда-выезда и создавать КПП

Ольга Фандорина
Карантин, КПП, карантин в Украине, Ограничения на въезд
КПП. Фото: capital.ua
КПП. Фото: capital.ua

Верховная Рада разрешила местным органам исполнительной власти и местного самоуправления устанавливать особый режим въезда, выезда и создавать контрольно-пропускные пункты в отдельных районах на территории действия карантина.

За принятие законопроекта №3320 за основу проголосовало 316 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 332, передают Українські Новини.

Документом местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления предоставляется право на территориях, где установлен карантин, устанавливать особый режим въезда, выезда не только на всей территории карантина, но и на отдельных административно-территориальных единицах, а в случае необходимости - проводить санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Также предусматривается возможность местными органами создавать на территории карантина КПП на въездах, выездах с нее и на отдельных административно-территориальных единицах, находящихся на территории карантина, а также привлекать для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений центральных органов исполнительной власти Министерства обороны.

Также Рада разрешила председателю парламента неотложно подписать принятый документ и направить его на подпись Президенту.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков предполагает, что карантин закончится в мае, но в Киевской ОГА допустили, что если люди не будут соблюдать режим и ограничения, то эпидемиологическая ситуация не улучшится до осени.

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