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13 квітня 2020, понеділок, 13:38 4
Суспільство 2020-04-13T23:15:08+03:00
Українські Новини
Кияни стали значно гірше оплачувати комунальні послуги, — Кличко

Кияни стали значно гірше оплачувати комунальні послуги, — Кличко

Кира Молчанова
Віталій Кличко, комунальні платежі, оплата комуналки
Комуналка
Комуналка

Поки борг киян за комунальні послуги на початок квітня становив 6 млрд гривень, з'ясувалося, що в березні жителі столиці знизили оплату за житлово-комунальні послуги до 80%.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Через обмежувальні заходів в місті різко впав рівень оплати. Загальний рівень оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня в Києві менше 80%. Порівняно з лютим значно менше киян заплатили за послуги", — сказав Кличко.

При цьому Київ встановив знижку 10% за оплату послуг до кінця поточного місяця оплати.

За словами Кличка, якщо раніше Київ встановив знижку 10% для тих, хто платить до 20 числа поточного місяця, тепер ця знижка буде діяти для всіх, хто оплатить платежі до кінця місяця.

Мер також зазначив, що на даний момент є широкий вибір сервісів, де можна сплатити за комунальні послуги онлайн, не виходячи з дому.

Пільговий період оплати за комунальні послуги, коли за заборгованість не будуть нараховувати штрафи, згідно з рішенням уряду, триватиме до кінця обмежувальних заходів у зв'язку з карантином.

Як повідомляли Українські Новини, всього в Києві складено 914 протоколів на порушників карантинних обмежень.

У Києві 92% респондентів підтримують вимогу обов'язково носити в громадських місцях маску, 71% - рішення Києва про закриття метро (21% проти), 65% - обмеження на відвідування парків, лісів і прибережних зон на час карантину (31% проти).

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