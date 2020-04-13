У Вербну неділю у Рівненській області сталася пожежа у чоловічому монастирі

Вранці 12 квітня в Вербну неділю загорілася господарська споруда Свято-Успенського чоловічого монастиря в селі Липки Гощанського району Рівненської області. Про це повідомляє ГУ ДСНС в області.

Наголошується, що вогонь охопив три господарські будівлі монастиря. Загалом площа пожежі склала близько 400 м. кв.. Її гасили 40 рятувальників на п'яти машинах.

Вогнем була охоплена господарська будівля, що складається з декількох секцій. П'ять двухсотлітровых ємностей з пальним вибухнули ще до приїзду пожежників. Рятувальники повинні були терміново ліквідувати загрозу знищення вогнем складу, де зберігалися каністри та бочки з пально-мастильними матеріалами.

З гаражів відігнали два трактори та вантажівки, а з однієї з палаючих будівель винесли три газові балони, які від високої температури могли б вибухнути.

Через суху вітряну погоду і задимленість, бійцям ДСНС було надзвичайно складно працювати. В 11:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 14:45 вона була повністю ліквідована. Жертв та постраждалих немає. Сама будівля монастиря вогнем не пошкоджена. Вогонь знищив господарську будівлю та речі господарського вжитку. До гасіння були залучені 5 пожежних автоцистерн і 42 людини особового складу рятувальників. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.

Рятувальники гасять пожежу в монастирі. Фото: ГУ ДСНС України в Рівненській області

Рятувальники гасять пожежу в монастирі. Фото: ГУ ДСНС України в Рівненській області

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