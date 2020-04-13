Рада закупила медичних масок і захисних окулярів майже на 200 тис. гривень

Управління справами апарату Верховної Ради закупила 10 тис. медичних масок, яких в київську аптечну мережу завезли 190 тис. і 25 пар захисних окулярів за 172 тис. гривень (з ПДВ).

Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Договір про купівлю масок укладено 9 квітня, захисних окулярів - 8 квітня.

Згідно з договором про закупівлю масок, управління закупило 10 тис. нетканих медичних масок "Віола" за 15,88 гривень/одиниця (без ПДВ) у ТОВ "Епіцентр К".

Загальна сума без урахування ПДВ склала 158 800 гривень, з ПДВ - 169 916 гривень.

Строк поставки товарів становить 5 днів з моменту укладення договору, а термін оплати держвідомств - 10 робочих днів з моменту одержання товару в повному обсязі.

Згідно з договором про закупівлю захисних окулярів, управління закупило 25 пар окулярів "Piton" за 65 гривень/одиниця (без ПДВ) у ТОВ "Ваш автограф".

Загальна сума без ПДВ склала 1 625 гривень, з ПДВ - 1 950 гривень.

Підприємство зобов'язане надати очки протягом 10 днів з дня укладання договору.

У свою чергу, відомство повинно оплатити товар за кошти державного бюджету протягом 10 днів після його отримання.

Як повідомляли Українські Новини, Рада закупила медичні маски і рукавички на 33 тисячі гривень.

Тим часом фінансування Моз у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7%.