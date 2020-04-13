Київська поліція збирається шукати порушників карантину з допомогою дронов

Після того, як поліцейські Києва затримала чоловіка, який уплав добирався до тренажерів в Гідропарку, Національна поліція почала шукати порушників карантину з допомогою дронов. Про це інформує сайт відомства.

Повідомляється, що перше патрулювання з безпілотниками провели на берегах Дніпра в суботу.

"За допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлені гучномовці, поліцейські поінформували громадян про необхідність дотримання правил карантину. Крім того, правоохоронці запустили літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших нарядів та автопатрулів, і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни", – йдеться в повідомленні.

Так, дрони задіяли під час огляду території Оболонської набережної, Русанівської протоки та "Гідропарку".

Поліцейський безпілотник. Фото: Національна поліція Києва

Поліцейський безпілотник. Фото: Національна поліція Києва

Як повідомляли Українські Новини, через карантин в Україні обмежили перебування громадян в парках, лісопарках та прибережних зонах.

При цьому суди відмовляються брати штрафи в 17 тис. гривень з тих, на кого поліцейські складають протоколи.