У Миколаївській області вже п'ять випадків коронавірусу, - ОДА

В Миколаївській області, де 11 квітня зафіксували перші випадки коронавірусу, підтвердили вже п'ять випадків захворювання. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської ОДА.

Так, повідомляється, що ще три випадки коронавірусу виявили серед контактних осіб з першими двома хворими жінками.

"Першими захворіли 2 жінки пенсійного віку, жительки с. Воронівка Вознесенського району. На даний момент вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб". За фактом виявлення цих випадків проведено епідеміологічне розслідування з застосуванням лабораторних методів досліджень, виявлено 3 позитивних результати серед контактних. З них дві людини живуть в с. Воронівка, одна в м. Вознесенську", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендує Миколаївській області усунути порушення в алгоритмі тестування на коронавірусну інфекцію.

Раніше СБУ зайнялася Миколаївською областю через відсутність зараження коронавірусом.