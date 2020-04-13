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13 квітня 2020, понеділок, 08:47 13
Суспільство 2020-04-13T10:15:02+03:00
Українські Новини
У Миколаївській області вже п'ять випадків коронавірусу, - ОДА

У Миколаївській області вже п'ять випадків коронавірусу, - ОДА

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Миколаєві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Миколаївській області, де 11 квітня зафіксували перші випадки коронавірусу, підтвердили вже п'ять випадків захворювання. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської ОДА.

Так, повідомляється, що ще три випадки коронавірусу виявили серед контактних осіб з першими двома хворими жінками.

"Першими захворіли 2 жінки пенсійного віку, жительки с. Воронівка Вознесенського району. На даний момент вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб". За фактом виявлення цих випадків проведено епідеміологічне розслідування з застосуванням лабораторних методів досліджень, виявлено 3 позитивних результати серед контактних. З них дві людини живуть в с. Воронівка, одна в м. Вознесенську", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендує Миколаївській області усунути порушення в алгоритмі тестування на коронавірусну інфекцію.

Раніше СБУ зайнялася Миколаївською областю через відсутність зараження коронавірусом.

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