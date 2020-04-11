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11 апреля 2020, суббота, 11:51 451 Инфографика
Медицина 2020-04-11T11:51:51+03:00
Українські Новини
В Николаевской области зафиксированы первые случаи коронавируса

В Николаевской области зафиксированы первые случаи коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Коронавирус в Николаеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

После того, как Министерство здравоохранения рекомендует Николаевской области устранить нарушения в алгоритме тестирования на коронавирусную инфекцию, в области зафиксированы первые два случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Также хочу еще сейчас, пришла оперативная информация, сообщить, что у нас уже нет ни одной области, где не зафиксировано случаев коронавирусного заболевания. Сегодня первые 2 случая коронавирусного заболевания зафиксировано в Николаевской области, непосредственно в Вознесенском районе", - сказал он.

Ляшко отметил, что коронавирус зафиксирован у людей, которые вернулись из Польши.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 2 тысяч. При этом в Николаевской области случаев коронивирусной инфекции до 10 апреля зафиксировано не было не зафиксировано.

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