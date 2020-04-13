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13 квітня 2020, понеділок, 08:22 17
Силові структури 2020-04-13T10:15:02+03:00
Українські Новини
Обстріли на Донбасі: загинув один боєць ЗСУ, ще один поранений

Обстріли на Донбасі: загинув один боєць ЗСУ, ще один поранений

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС
ООС

Вчора, 12 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі обстріляли позиції українських військових. Загинув один боєць ЗСУ, ще один отримав бойову травму. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил.

"Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське. На жаль, в результаті обстрілу 12 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн отримав бойову поразку", - йдеться в повідомленні.

13 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня на Донбасі в бою були поранені троє військових.

Також у ЗСУ підтвердили перше одужання від Covid-19. А 7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавіруса.

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