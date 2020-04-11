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11 апреля 2020, суббота, 20:21 15
Силовые структуры 2020-04-11T20:21:51+03:00
Українські Новини
На Донбассе в бою ранены трое военных

На Донбассе в бою ранены трое военных

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, ранен украинский военный, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 11 апреля, 3 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "минскими договоренностями" минометы и ствольную артиллерию. С начала суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и  82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 5 раз обстрелял украинские позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции из гранатометов разных систем и пулеметов крупного калибра вблизи Славного и Широкино.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля боевики снова открыли огонь из запрещенного вооружения. Один военный ранен.

Также в ВСУ подтвердили первое выздоровления от Covid-19. А 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

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