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13 квітня 2020, понеділок, 08:21 86 Карта
Медицина 2020-04-13T10:15:02+03:00
Українські Новини
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня

У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня

Надежда Комендантова
коронавірус в Європі, Захворювання на коронавірус, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як коронавірусна хвороба стане сезонним захворюванням та буде повертатися циклічно, найбільше смертей пацієнтів з коронавірусом за минулу добу зареєстрували в США, Великобританії та Іспанії – 1528, 737 і 603 випадки відповідно.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу

США і Великобританія є лідерами за темпами підтверджених за добу випадків зараження – 27,4 тисяч і 5,2 тисяч.

На третьому місці Туреччина. Там за добу діагностували 4,7 тисяч хворих.

В Іспанії за цей же час виявили 3,8 тисяч інфікованих.

Крім того, у Франції за добу помер 561 осіб, в Італії – 431, у Німеччині – 151, в Ірані – 117.

Загальна кількість встановлених у всьому світі випадків зараження становить 1 850 527. З них понад 114 тисяч людей померли, вилікувались – 431 тисяча людей.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією в Україні збільшилася на 266 до 2 777, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 83 порівняно з попередньою добою.У той же час, в Україні 18% померлих від коронавіруса не мали супутніх захворювань.

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