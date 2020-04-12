МОЗ прогнозує пік захворюваності на коронавірус перед Великоднем

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує пік захворюваності на коронавірус 17 квітня.

Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.



"Очікується, що він (пік захворюваності) буде 17 квітня. Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був у європейських країнах, і чітко бачимо, що завдяки тому, що ввели превентивні заходи, від 100 до 1000 випадків ми йшли більше днів, ніж, наприклад, Італія. Від 1 000 до 10 000 теж йдемо повільніше, побачимо, як дійде", - сказав Ляшко.



Також він додав, що за оптимістичним сценарієм коронавірусом перехворіє близько 2% населення країни.

"Чому 2% це оптимістичний сценарій? Тому що, за нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть надходити у відділення інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, у нас може виникнути колапс медичної системи. Якщо ми не розтягнемо ці 10% в часі", - підсумував Ляшко.



Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 266 до 2 777, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 83 порівняно з попередньою добою.



Крім того, коронавірусна хвороба стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно.