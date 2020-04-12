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  • Коронавірусна хвороба стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно, - головний санітарний лікар
12 квітня 2020, неділя, 21:20 24
Медицина 2020-04-12T21:22:00+03:00
Українські Новини
Коронавірусна хвороба стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно, - головний санітарний лікар

Коронавірусна хвороба стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно, - головний санітарний лікар

Валерия Драгомирова
Віктор Ляшко, коронавірус в Україні, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Новий коронавірус Covid-19, на який у всьому світу захворіли 1 млн 768 тис. осіб, стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Думаю, до жовтня всі країни вже будуть підготовлені зовсім інакше. Чому я кажу про жовтень - на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - сказав він.

Він зазначив, що необхідно звернути увагу на те, як вірус буде мутувати і як імунітет буде справлятися з цими мутаціями.

"Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу і мутації не будуть викликати хворобу - це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде приводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях", - підсумував Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 266 до 2 777, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 83 порівняно з попередньою добою.

Крім того, в Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань.

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