Коронавірусна хвороба стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно, - головний санітарний лікар

Новий коронавірус Covid-19, на який у всьому світу захворіли 1 млн 768 тис. осіб, стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.



"Думаю, до жовтня всі країни вже будуть підготовлені зовсім інакше. Чому я кажу про жовтень - на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - сказав він.



Він зазначив, що необхідно звернути увагу на те, як вірус буде мутувати і як імунітет буде справлятися з цими мутаціями.



"Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу і мутації не будуть викликати хворобу - це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде приводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях", - підсумував Ляшко.



Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 266 до 2 777, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 83 порівняно з попередньою добою.



Крім того, в Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань.