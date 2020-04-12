Фінансування Держкіно хочуть урізати, але гроші на патріотичні фільми вирішили повернути, - проєкт держбюджету

Доопрацьований проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік, засідання з якого пройде 13 квітня, передбачає скорочення витрат на функціонування та проєкти Державного агентства з питань кіно на 11,3%, або на 59,240 млн гривень до 463,443 млн гривень, підготовки та участі національних збірних в Олімпійських іграх - на 82%, або на 316,629 млн гривень до 69,710 млн гривень.

Про це йдеться в законопроєкті №3279-д, зареєстрованому у Верховній Раді 11 квітня, передають Українські Новини.



У редакції змін до держбюджету від 30 березня передбачалося скорочення витрат на виробництво і розповсюдження фільмів патріотичного призначення з 50 млн гривень до 0, однак у цій редакції кошти знову вирішили повернути.



Також фінансування підготовки до Олімпійських ігор перенаправлено в Міністерство молоді і спорту, а не Міністерство культури, молоді і спорту.



Фінансування на підготовку до Паралімпійських ігор скорочено на 930,056 млн гривень до 50,788 млн гривень.



Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Рада не змогла прийняти проєкт змін до держбюджету №3279 і відправила його на повторне перше читання. Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д.



Крім того, фінансування МОЗ у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7%.