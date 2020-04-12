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12 квітня 2020, неділя, 20:56 16
Економіка 2020-04-12T20:57:12+03:00
Українські Новини
Фінансування Держкіно хочуть урізати, але гроші на патріотичні фільми вирішили повернути, - проєкт держбюджету

Фінансування Держкіно хочуть урізати, але гроші на патріотичні фільми вирішили повернути, - проєкт держбюджету

Валерия Драгомирова
Олімпійські Ігри, фінансування, Держкіно, Держбюджет-2020
Кіно. Фото: pixabay
Кіно. Фото: pixabay

Доопрацьований проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік, засідання з якого пройде 13 квітня, передбачає скорочення витрат на функціонування та проєкти Державного агентства з питань кіно на 11,3%, або на 59,240 млн гривень до 463,443 млн гривень, підготовки та участі національних збірних в Олімпійських іграх - на 82%, або на 316,629 млн гривень до 69,710 млн гривень.

Про це йдеться в законопроєкті №3279-д, зареєстрованому у Верховній Раді 11 квітня, передають Українські Новини.

У редакції змін до держбюджету від 30 березня передбачалося скорочення витрат на виробництво і розповсюдження фільмів патріотичного призначення з 50 млн гривень до 0, однак у цій редакції кошти знову вирішили повернути.

Також фінансування підготовки до Олімпійських ігор перенаправлено в Міністерство молоді і спорту, а не Міністерство культури, молоді і спорту.

Фінансування на підготовку до Паралімпійських ігор скорочено на 930,056 млн гривень до 50,788 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Рада не змогла прийняти проєкт змін до держбюджету №3279 і відправила його на повторне перше читання. Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д.

Крім того, фінансування МОЗ у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7%.

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