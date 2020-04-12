В "Епіцентрі К" обмежили продаж товарів не першої необхідності. Директор дивується від обмежень

Компанія "Епіцентр К", що розвиває мережу однойменних будівельно-господарських торгових центрів, обмежила продаж товарів не першої необхідності на час карантину.

Про це заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі "Епіцентр К" Володимир Гончаров повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Під час карантину згідно з роз'ясненням Кабінету Міністрів до постанови №211, "Епіцентр", як мережа господарських магазинів, може продавати товари першої необхідності. Наші магазини працюють з певними обмеженнями — відділи з товарами не першої необхідності закриті, а повний асортимент можна придбати онлайн в інтернет-магазині epicentr.ua", — сказав він.

При цьому він такі заходи вважає неправильними.

"Але, знаєте, вся ця ситуація з тим, що можна продавати, а що ні, особисто для мене дивна. Наприклад, якщо у вас електрика згорить, або зірве кран, що ви повинні робити? Життя не зупиняється. Так, можете купити онлайн, але, по-перше, всі інтернет-магазини перевантажені замовленнями і їх можна чекати тижнями, а по-друге, у нас ви бачите на власні очі дотримання заходів безпеки, у свою чергу, що відбувається з вашим товаром на складі будь-якого іншого інтернет-магазину ви не знаєте", — зазначив Гончаров.

При цьому, після відповідного рішення Кабміну, компанія почала продавати товари для саду та городу.

"Люди, у яких є своя земля, її обробляти, тому що від цього залежить їх добробут", — додав Гончаров.

Як повідомляли "Українські Новини", в "Епіцентрі" почали продавати захисні маски, побутові антисептики і базові харчові продукти під час карантину.

Кабінет Міністрів готує жорсткі заходи для недопущення зростання цін на продукти харчування і товари першої необхідності.