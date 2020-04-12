Заместитель гендиректора "Эпицентр К": Если у вас электрика сгорит, или кран сорвет, что вы должны делать? Жизнь ведь не останавливается

Заместитель гендиректора "Эпицентр К": Если у вас электрика сгорит, или кран сорвет, что вы должны делать? Жиз

8 апреля Кабинет Министров заявил о внесении изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. В частности, речь шла о разрешении работы магазинов торговли строительными материалами. Правда, уже на следующий день он уточнил перечень объектов, исключив из него такие объекты. Поэтому, сеть торговых центров "Эпицентр К" пока не может вернуться к полноценной работе, ведь, в связи с введением карантина, она ограничила продажу таких больших групп товаров, как, например, мебель, строительные материалы, - теперь их можно купить только в онлайн-магазинах "Эпицентра".

Сейчас магазины продают бытовые товары первой необходимости, продукты питания, бытовую химию, маски и дезинфекторы, а вот специализацию сети - строительные материалы - вы можете приобрести только онлайн. Но с возможностью самовывоза из магазина.

"Украинские новости" поговорили с заместителем генерального директора, директором по розничной торговле "Эпицентр К" Владимиром Гончаровым о деятельности торгового гиганта во время карантина.

Какие меры санитарно-гигиенического контроля были введены в сети "Эпицентр К"?

Мы с первого дня эпидемии коронавируса очень серьезно отнеслись к рекомендациям Минздрава и ввели в магазинах "Эпицентр" беспрецедентные меры безопасности. Я даже присылал главе Госпродпотребслужбы видео, как мы проводим санобработку торгового оборудования. Он сказал, что мы делаем все правильно.

Если говорить о конкретных мерах безопасности, которые мы внедрили, то это, во-первых, контроль количества людей в наших магазинах из расчета один человек на 10 кв. м. На входе мы считаем людей и если количество больше - ограничиваем вход. Кроме того, проводим температурный скрининг абсолютно всем посетителей.

Температурный скрининг персонала проводим два раза в день и записываем показатели в журнал. Делаем это, чтобы постоянно следить за самочувствием сотрудников.

Кроме того, мы обеспечили все прикассовые зоны, инфоцентры в отделах, санузлы и входы средствами для дезинфекции рук. Также проводится санитарная обработка всех торговых помещений. Влажная уборка со спецсредствами продолжается в течение всего дня. Поломоечные машины не останавливаются - одна уехала, другая приехала. Также проводим санитарную обработку корзин и тележек для покупателей. На каждой кассе установили экраны для защиты наших кассиров, они также обеспечены очками и масками. Кроме того, для покупателей у касс установили ограничительные линии, которые позволяют соблюдать безопасную дистанцию ​​в очереди - 1,5 м. Здесь важно отметить, что именно потому, что в "Эпицентре" торговые площади очень большие, соблюдать безопасную дистанцию ​​в наших магазинах легко.

Мы также проверили все наши вентиляционные системы и провели замену фильтрив. Ночью проводим кварцевание помещений.

Перечень мер безопасности и так довольно немалый, но если будут дополнительные рекомендации Минзрава, мы будем их также внедрять.

"Эпицентр" - большая и мощная сеть, и мы технически и финансово можем позволить себе обеспечить наивысшую степень защиты наших покупателей.

Дезинфекция тележек

Какие вы используете дезинфицирующие растворы?

У нас достаточно большой ассортимент - в зависимости от того, что есть в наличии в конкретном магазине. Но мы рекомендуем директорам магазинов использовать растворы с содержанием спирта не менее 65%.

Какие средства защиты предусмотрены для работников сети?

Мы обеспечиваем наших работников необходимым количеством средств защиты. В первую очередь, это маски и респираторы. Также мы требуем, чтобы работники были в перчатках.

Защитные средства для кассиров

Как часто работники меняют маски?



Есть рекомендация Минздрава относительно медицинских масок - менять каждые 3 часа, относительно респираторов - каждые 6 часов. Именно этих норм и придерживаемся.

Очки всем выдаются?

Некоторые работники имеют свои очки, некоторые не нуждаются в этом в силу специфики работы, но мы ставим себе целью, чтобы все сотрудники были в очках. Нужно - мы выдаем.

Что касается посетителей, они обязаны быть в масках?

Как только вступили в силу нормы об усиления карантинных мероприятий, в которых было четко указано, что все должны находиться в общественных местах в масках, мы перестали пускать без масок. Собственно, и до этого охрана магазинов рекомендовала посетителям надевать средства защиты. Если у человека нет маски, мы предоставляем возможность приобрести ее на кассе при входе.

Измерение температуры

В "Эпицентре" продаются защитные маски, антисептики, бытовые средства дезинфекции, спиртосодержащие средства и базовые продукты питания (мука, масло, вода, напитки, детское питание и товары для детей). Всего ли хватает, или же наблюдается дефицит определенных товаров?

С введением карантина, конечно, спрос на товары первой необходимости резко вырос и в какой-то момент у нас спрос был больше предложения. Сейчас мы поставляем маски и другие средства защиты самолетами из Китая, так как украинские производители не успевают их производить.

В настоящее время в магазинах "Эпицентр" есть полный ассортимент средств защиты. У нас есть медицинские маски и так называемые повязки - мы их именно так называем, так как не все маски, которые сейчас продаются, являются медицинскими масками. У нас можно приобрести респираторы, защитные костюмы и очки.

Также у нас очень большой ассортимент различных антисептиков, начиная со спиртосодержащих с этиловым спиртом, заканчивая антисептиками не на спиртовой основе, но с соответствующей степенью защиты и сертификацией. Также у нас есть очень широкий ассортимент пищевых продуктов.

Планируете и после окончания карантина оставить эти товары в обороте?



Однозначно. Все эти товары продавались в "Эпицентре" и до карантино, но в меньшем количестве. Мы просто расширили ассортимент - стараемся дать людям максимальный выбор. Раньше, например, у нас было два артикула масок, а сейчас мы работаем с различными производителями, у которых есть сертификаты качества.

Защитные маски и респираторы

Насколько я знаю, в "Эпицентре" запретили продавать некоторые товары на время карантина, расскажите об этом подробнее.

Во время карантина согласно разъяснением Кабинета Министров к постановлению №211, "Эпицентр", как сеть хозяйственных магазинов, может продавать товары первой необходимости. Наши магазины работают с определенными ограничениями - отделы с товарами не первой необходимости закрыты, а полный ассортимент можно приобрести онлайн в интернет-магазине epicentr.ua.

Но, знаете, вся эта ситуация с тем, что можно продавать, а что нет, лично для меня странная. Например, если у вас электрика сгорит, или кран сорвет, что вы должны делать? Жизнь же не останавливается. Да, можете купить онлайн, но, во-первых, все интернет-магазины перегружены заказами и их можно ждать неделями, а во-вторых, у нас вы воочию видите соблюдения мер безопасности, в свою очередь, что происходит с вашим товаром на складе любого другого интернет-магазина вы не знаете.

На какие группы товаров повысился спрос, на которые снизился?



Повысился спрос именно на товары первой необходимости и средства защиты.

Также после решения Кабмина, которым была разрешена продажа товаров для сада и огорода, увеличились продажи этой продукции. Люди, у которых есть своя земля, будут ее обрабатывать, потому что от этого зависит их благосостояние.

Как изменилось количество посетителей?



Существенно уменьшилось количество посетители в оффлайн-магазинах, тем более, что мы сами ограничиваем доступ к нашим магазинам в соответствии с действующими нормами.

Сознание людей меняется, они сидят дома, без лишней необходимости не идут в магазин. Вместе с тем, существенно увеличилась аудитория нашего интернет-магазина.

О каких убытках сети уже можно говорить?

Не хотелось бы сейчас об этом говорить. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, надеемся, что все эти ограничения будут недолгими, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Украине будет улучшаться. Мы внимательно следим за тем, как развиваются события в мире, и ожидаем, что пик заболеваний будет 14-15 апреля, как говорит главный санитарный врач, а дальше будет сокращение заболеваний. Надеемся, что уже в мае будем работать в нормальных условиях. Мы оптимисты.

Сокращался ли штат сотрудников на время карантина?

Мы никого не сокращали, я вам даже больше скажу, в марте текучесть кадров наименьшая за 5 последних лет. Конечно, мы понимаем, что это не полностью наша заслуга, но мы, в свою очередь, никого не увольняем и никому не предлагаем увольняться. Но и люди, понимая ситуацию, более внимательно относятся к той работе, которая у них есть.

Отправляли ли вы людей в отпуска?

Мы никого ни к чему не принуждаем. У нас в компании работает 34 тысяч человек. Конечно, есть те, кто испугались и сказали, что не хотят работать. Мы с пониманием относимся к этим работникам. Если у них есть оплачиваемый отпуск, мы предоставляем его в первую очередь. Если человек уже использовал этот отпуск, но хочет остаться дома, он может взять отпуск за свой счет. Есть и другая ситуация. У некоторых работников есть маленькие дети, которых не с кем оставить. Мы это тоже понимаем и позволяем нашим работникам оставаться дома. У нас также есть категория работников 60+ - их мы в первую очередь отправили домой, сохранив социальные гарантии.

Кого перевели на дистанционную работу?

Все центральный офис работает удаленно. Только те работники, которые должны в дежурном режиме поддерживать функционирование офиса, остаются на рабочих местах.

Сколько магазинов было закрыто и почему?

Сегодня единственный город, где магазин "Эпицентр" не работает в обычном режиме – это Коломыя (Ивано-Франковская область). На наш взгляд, это непонятная позиция органов местной власти. Мы ведем переговоры и надеемся, что достигнем взаимопонимания. Но магазин в Коломые работает в онлайн-режиме.

Товары первой необходимости

Как организован трансфер сотрудников к местам работы в различных городах? Они ездят по спецбилетам или, может, была организована развозка?



В Киеве, где сеть "Эпицентр" представлена ​​7 магазинами в разных уголках города, работники частично пользуются спецталонам на проезд, частично собственной развозкой компании. Поскольку люди работают в несколько смен, обеспечить развозку только силами компании не всегда возможно. В других регионах доставка в магазины сети осуществляется транспортом компании, как и в период до карантина.

В "Эпицентре" работает специальное кафе для работников. Изменилось ли что-то в его работе?



Кафе для посетителей у нас закрылось, как только были введены ограничения. Для работников никаких социальных гарантий мы не изменили, продолжаем обеспечивать их питанием. Конечно, у нас усилились необходимые меры безопасности - и по дистанции, и дезинфекции, и относительно подачи в одноразовой посуде.