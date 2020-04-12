Фінансування Інституту нацпам'яті хочуть скоротити на половину, мовного омбудсмена – на 9,4%

Доопрацьований проект змін до державного бюджету на 2020 рік передбачає скорочення витрат на функціонування Інституту національної пам'яті на 49,9%, або на 64,780 млн гривень до 65,106 млн гривень, Уповноваженого із захисту державної мови - на 9,4%, або на 1,650 млн гривень до 15,886 млн гривень.

Про це сказано в законопроєкті №3279-д, зареєстрованому у Верховній Раді 11 квітня, передають Українські Новини.

У редакції змін до держбюджету від 30 березня, передбачалося скорочення витрат на Інститут нацпам'яті на 51,8%, або на 67,234 млн гривень до 62,652 млн, обсяг фінансування Уповноваженого із захисту державної мови залишився без змін.

Як повідомляли Українські Новини, доопрацьований проект змін до державного бюджету на 2020 рік передбачає скорочення витрат на функціонування та проекти Українського культурного фонда на 42,5%, або на 296,577 млн гривень до 400,862 млн гривень, Інституту книги - на 34%, або на 51,5 млн гривень до 100,166 млн гривень, при цьому у первісному проєкті скорочення було ще більше.