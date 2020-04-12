В Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань

Зараз в Україні з 2777 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, госпіталізовані 1100 осіб з коронавірусною хворобою, з яких на апараті штучної вентиляції легень перебуває 54 особи, з них жодної дитини.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Україні за віковими групами частіше на COVID-19 хворіють особи у віці 50-59 років (21,7%), 40-49 років (20,5%) та 30-39 років (17,4%).

За статевою структурою на коронавірусну хворобу більше страждають жінки (54%).

Кількість апаратів ШВЛ, які сьогодні використано для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою, не перевищує 10% від усіх апаратів, підготовлених для надання медичної допомоги.

На сьогодні одужало 89 осіб, серед них 7 медпрацівників, які раніше захворіли на COVID-19. Померло 83 особи. Показник одужання в Україні вже другий день перевищує кількість померлих від COVID-19.

Випадки смертей зареєстровано у 18 областях України. У віковій групі померлих переважають особи від 50 років і старші (85,5%).

82% померлих мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. У деяких осіб ці захворювання були поєднані.

Коронавірусна інфекція зареєстрована в усіх областях України. Найбільшу кількість хворих за добу виявлено у Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях та м. Києві.

МОЗ закликає при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонувати своєму сімейному лікарю та залишатися вдомаю Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Києві 12 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 20 людину до 416, серед нових хворих 1 медик.

Тим часом заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що всі померлі від пневмонії перевіряються на коронавірус.