У доопрацьованому бюджеті не передумали урізати фінансування Культурного фонду та Інституту книги

Доопрацьований проект змін до державного бюджету на 2020 рік передбачає скорочення витрат на функціонування та проекти Українського культурного фонду на 42,5%, або на 296,577 млн гривень до 400,862 млн гривень, Інституту книги - на 34%, або на 51,5 млн гривень до 100,166 млн гривень, при цьому у первісному проекті скорочення було ще більше.

Про це йдеться в законопроекті №3279-д, зареєстрованому у Верховній Раді 11 квітня, передають Українські Новини.

В редакції змін до держбюджету від 30 березня, передбачалося скорочення витрат на УКФ на 64%, або на 446,577 млн гривень до 250,861 млн гривень, а в первинному проекті, підготовленому Мінфіном Ігоря Уманського скорочення було ще більшим - на 89,3%, або на 622,6 млн гривень до 74,8 млн.

Що стосується інституту книги, то в редакції змін до держбюджету від 30 березня, передбачалося скорочення витрат на 66,9%, або на 101,5 млн гривень до 50,166 млн гривень, а в первинному проекті, підготовленому Мінфіном Ігоря Уманського скорочення було ще більшим - на 85,4% або на 129,5 млн до 22,1 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, до грудня 2019 року УКФ очолювала дружина екс-Президента Петра Порошенка Марина Порошенко.

Кабінет Міністрів раніше попередньо пропонував Верховній Раді скоротити фінансування Українського культурного фонду і в зв'язку з цим зменшити бюджет, виділений на забезпечення мовного омбудсмена.