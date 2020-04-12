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12 квітня 2020, неділя, 12:39 12
Кабмін 2020-04-12T14:30:02+03:00
Українські Новини
У доопрацьованому бюджеті не передумали урізати фінансування Культурного фонду та Інституту книги

У доопрацьованому бюджеті не передумали урізати фінансування Культурного фонду та Інституту книги

Ярина Вацяк
Кабмін, Верховна Рада, Український культурний фонд, фінансування, Держбюджет, Держбюджет-2020, Український інститут книги
Мінкультури. Фото: trust.ua
Мінкультури. Фото: trust.ua

Доопрацьований проект змін до державного бюджету на 2020 рік передбачає скорочення витрат на функціонування та проекти Українського культурного фонду на 42,5%, або на 296,577 млн гривень до 400,862 млн гривень, Інституту книги - на 34%, або на 51,5 млн гривень до 100,166 млн гривень, при цьому у первісному проекті скорочення було ще більше.

Про це йдеться в законопроекті №3279-д, зареєстрованому у Верховній Раді 11 квітня, передають Українські Новини.

В редакції змін до держбюджету від 30 березня, передбачалося скорочення витрат на УКФ на 64%, або на 446,577 млн гривень до 250,861 млн гривень, а в первинному проекті, підготовленому Мінфіном Ігоря Уманського скорочення було ще більшим - на 89,3%, або на 622,6 млн гривень до 74,8 млн.

Що стосується інституту книги, то в редакції змін до держбюджету від 30 березня, передбачалося скорочення витрат на 66,9%, або на 101,5 млн гривень до 50,166 млн гривень, а в первинному проекті, підготовленому Мінфіном Ігоря Уманського скорочення було ще більшим - на 85,4% або на 129,5 млн до 22,1 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, до грудня 2019 року УКФ очолювала дружина екс-Президента Петра Порошенка Марина Порошенко.

Кабінет Міністрів раніше попередньо пропонував Верховній Раді скоротити фінансування Українського культурного фонду і в зв'язку з цим зменшити бюджет, виділений на забезпечення мовного омбудсмена.

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