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  • У Росії парад на 9 травня вирішили проводити в будь-якому випадку, незважаючи на пандемію коронавірусу
12 квітня 2020, неділя, 10:50 9
Світ 2020-04-12T11:07:08+03:00
Українські Новини
У Росії парад на 9 травня вирішили проводити в будь-якому випадку, незважаючи на пандемію коронавірусу

У Росії парад на 9 травня вирішили проводити в будь-якому випадку, незважаючи на пандемію коронавірусу

Ярина Вацяк
Парад, Кремль, Росія, День Перемоги, 9 травня, коронавірус в Росії
Кремль. Фото: wallpaperscraft.com
Кремль. Фото: wallpaperscraft.com

В Росії парад на честь 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні вирішили проводити в будь-якому випадку, 9 травня або пізніше попри те, що в світі стрімко зростає кількість захворювань і смертей від коронавірусу.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

Він повідомив, що на сьогодні жодних рішень про перенесення святкових заходів, про перенесення параду Перемоги або про перенесення "Безсмертного полку" не приймалося.

Пєсков пояснив, що такі рішення будуть прийматися пізніше з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації.

"Але я можу сказати одне: ні в кого не має сумнівів, що парад Перемоги і святкування Дня Перемоги буде обов'язково - я не знаю, чи буде це 9 травня або пізніше, - але воно буде обов'язково", - заявив Пєсков.

Між тим, в Міноборони Росії неодноразово заявляли, що підготовка до параду Перемоги триває. З кінця березня на підмосковному полігоні "Алабіно", де створена точна копія Червоної площі, йдуть спільні тренування піших парадних розрахунків і механізованих колон. В кінці квітня зазвичай техніку перебазуються до Москви.

У свою чергу оргкомітет 75-річчя Перемоги попросив не кликати на урочистості літніх людей. У Кремлі також визнали недоцільним участь ветеранів в урочистостях 9 травня.

Крім того, автори ініціативи "Безсмертний полк" переконані, що його проведення навіть після закінчення встановленого сьогодні періоду самоізоляції буде небезпечним.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї половину нових випадків COVID-19 привезли з Росії.

Тим часом, СБУ заявляє, що Росія спонсорувала розпалювання паніки в Україні через коронавірус з допомогою інтернет-агітаторів.

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