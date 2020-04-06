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06 апреля 2020, понедельник, 14:39 1616
Общество 2020-04-06T14:39:57+03:00
Українські Новини
В Китае половину новых случаев COVID-19 привезли из России

В Китае половину новых случаев COVID-19 привезли из России

Ольга Фандорина
Китай, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Коронавирус в России
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

За последние сутки на материковой части Китая, где  за сутки зафиксировали 78 бессимптомных случаев коронавируса, лабораторно подтвердили 39 случаев заражения коронавирусом и половина из них была завезена из России. Об этом сообщает комиссия охраны здоровья КНР.

В 31 административной единице провинциального уровня в Китае и в Синьцзяне зарегистрировали 39 новых подтвержденных случаев коронавируса, из которых 38 обнаружили у тех, кто прибыл из-за границы и 1 случай местный.

Также Reuters сообщает со ссылкой на правительство северо-восточной провинции Хейлунцзя, что 20 из 38 прибывших больных приехали из соседней России. Все они - граждане Китая, которые летели из Москвы через Владивосток.

В Ухане в провинции Хубэй зафиксировано 10 новых подозрений на коронавирусную болезнь, которые были завезены из-за границы и 1 смерть.

Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 81 708 человек. Из них 3 331 пациент умер, более  77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным, в мире коронавирусом заболели 1, 2 млн человек. Из всех стран по прежнему лидирует США. 

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