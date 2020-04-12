В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб

В той час, як у світі станом на ранок 11 квітня було зафіксовано 1 777 666 випадків коронавірусу COVID-19, а також понад 108 тисяч смертей від хвороби, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 89 летальних, 89 пацієнтів одужали. Всього за добу в Україні зафіксовано 266 нових випадків. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я. Станом на ранок 12 квітня 2020 у Центр надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області та Києві. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 174 випадку; Волинська область - 71 випадок; Дніпропетровська область - 58 випадків; Донецька область - 11 випадків; Житомирська область - 74 випадки; Закарпатська область - 82 випадки; Запорізька область - 83 випадки; Івано-Франківська область - 291 випадок; Кіровоградська область - 118 випадків; м. Київ - 416 випадків; Київська область - 159 випадків; Львівська область - 111 випадків; Луганська область - 3 випадки; Миколаївська область - 2 випадки; Одеська область - 63 випадки; Полтавська область - 25 випадків; Рівненська область - 119 випадків; Сумська область - 73 випадки; Тернопільська область - 243 випадки; Харківська область - 11 випадків; Херсонська область - 31 випадок; Хмельницька область - 19 випадків; Чернівецька область - 432 випадки; Черкаська область - 99 випадків; Чернігівська область - 9 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Тим часом у Минздарве нагадують алгоритм дій на випадок підозри у себе або близьких симптомів коронавіруса: Алгоритм дій при підозрі на коронавірус А також номери телефонів, за якими можна звернутися у разі хвороби. Телефони гарячої лінії по областях Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня в Україні вперше кількість людей, які одужали від коронавірусу перевищила кількість померлих. Тим часом, МОз змінив прогноз піку захворюваності коронавірусом.