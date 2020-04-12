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12 квітня 2020, неділя, 09:39 54
Медицина 2020-04-12T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб

В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як у світі станом на ранок 11 квітня було зафіксовано 1 777 666 випадків коронавірусу COVID-19, а також понад 108 тисяч смертей від хвороби, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 89 летальних, 89 пацієнтів одужали. Всього за добу в Україні зафіксовано 266 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

Станом на ранок 12 квітня 2020 у Центр надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19.

Найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області та Києві.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 174 випадку;
  • Волинська область - 71 випадок;
  • Дніпропетровська область - 58 випадків;
  • Донецька область - 11 випадків;
  • Житомирська область - 74 випадки;
  • Закарпатська область - 82 випадки;
  • Запорізька область - 83 випадки;
  • Івано-Франківська область - 291 випадок;
  • Кіровоградська область - 118 випадків;
  • м. Київ - 416 випадків;
  • Київська область - 159 випадків;
  • Львівська область - 111 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Миколаївська область - 2 випадки;
  • Одеська область - 63 випадки;
  • Полтавська область - 25 випадків;
  • Рівненська область - 119 випадків;
  • Сумська область - 73 випадки;
  • Тернопільська область - 243 випадки;
  • Харківська область - 11 випадків;
  • Херсонська область - 31 випадок;
  • Хмельницька область - 19 випадків;
  • Чернівецька область - 432 випадки;
  • Черкаська область - 99 випадків;
  • Чернігівська область - 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тим часом у Минздарве нагадують алгоритм дій на випадок підозри у себе або близьких симптомів коронавіруса:

Алгоритм дій при підозрі на коронавірусАлгоритм дій при підозрі на коронавірус

А також номери телефонів, за якими можна звернутися у разі хвороби.

Телефони гарячої лінії по областяхТелефони гарячої лінії по областях

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня в Україні вперше кількість людей, які одужали від коронавірусу перевищила кількість померлих.

Тим часом, МОз змінив прогноз піку захворюваності коронавірусом.

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В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб
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