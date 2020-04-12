В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб

В той час, як у світі станом на ранок 11 квітня було зафіксовано 1 777 666 випадків коронавірусу COVID-19, а також понад 108 тисяч смертей від хвороби, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 89 летальних, 89 пацієнтів одужали. Всього за добу в Україні зафіксовано 266 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

Станом на ранок 12 квітня 2020 у Центр надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19.

Найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області та Києві.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 174 випадку;

Волинська область - 71 випадок;

Дніпропетровська область - 58 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 74 випадки;

Закарпатська область - 82 випадки;

Запорізька область - 83 випадки;

Івано-Франківська область - 291 випадок;

Кіровоградська область - 118 випадків;

м. Київ - 416 випадків;

Київська область - 159 випадків;

Львівська область - 111 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 2 випадки;

Одеська область - 63 випадки;

Полтавська область - 25 випадків;

Рівненська область - 119 випадків;

Сумська область - 73 випадки;

Тернопільська область - 243 випадки;

Харківська область - 11 випадків;

Херсонська область - 31 випадок;

Хмельницька область - 19 випадків;

Чернівецька область - 432 випадки;

Черкаська область - 99 випадків;

Чернігівська область - 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тим часом у Минздарве нагадують алгоритм дій на випадок підозри у себе або близьких симптомів коронавіруса:

Алгоритм дій при підозрі на коронавірус

А також номери телефонів, за якими можна звернутися у разі хвороби.

Телефони гарячої лінії по областях

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня в Україні вперше кількість людей, які одужали від коронавірусу перевищила кількість померлих.

Тим часом, МОз змінив прогноз піку захворюваності коронавірусом.