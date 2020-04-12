Кабмін пропонує скоротити доходи держбюджету-2020 на 119,7 млрд гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити доходи державного бюджету на 2020 рік на 119,745 млрд гривень до 975,834 млрд і збільшити витрати на 82,393 млрд гривень до 1 281,625 млрд, збільшивши граничний розмір дефіциту в 3,1 рази з 96,275 млрд гривень до 298,404 млрд гривень після того, 30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправив його на повторне перше читання.

Про це йдеться доопрацьованому законопроекті про зміни до державного бюджету №3279-д.

Зокрема розмір доходів загального фонду планується скоротити на 119,763 млрд гривень до 855,408 млрд гривень, спецфонду – збільшити на 0,016 млрд до 120,426 млрд.

Розмір видатків загального фонду пропонується збільшити на 82,366 млрд гривень до 1 136,745 млрд, спецфонду – на 0,028 млрд гривень до 144,879 млрд.

Порівняно з запропонованим 30 березня варіантом пропонується збільшити як доходи, так і видатки держбюджету на однакову суму – 3,198 млрд гривень. Таким чином розмір дефіциту держбюджету залишився незмінним порівняно з попередньою редакцією законопроекту -298,404 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір провести позачергове пленарне засідання для розгляду змін до державного бюджету на 2020 рік в понеділок, 13 квітня.

Тим часом, Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% в 2020 році.