Кабмін хоче на час карантину обмежити зарплату всіх чиновників, депутатів і суддів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді на час карантину обмежити заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться доопрацьованому законопроекті про зміни до державного бюджету №3279-д.

Якщо в попередній редакції законопроекту, передбачалося встановити це обмеження тільки для працівників бюджетних установ, то тепер туди додані народні депутати, судді, в тому числі і КС, члени Вищої ради правосуддя, ВККС, прокурори, співробітники НБУ.

Дані обмеження мають почати діяти в квітні і завершитися місяцем, в якому завершитися карантин.

Але при цьому, під обмеження не потрапляє низка видів допомоги: по тимчасовій непрацездатності, на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, а також оплата щорічної відпустки.

Щодо керівників, членів правлінь та наглядових рад держкомпаній, то в попередній редакції пропонувалося доручити наглядовій раді переглянути розмір зарплат цих осіб на період карантину, то тепер пропонується встановити цю вимогу у вигляді прямої норми.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попередив про скорочення зарплат держслужбовцям.

Також Рада проведе позачергове засідання з держбюджету 13 квітня.