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11 квітня 2020, субота, 20:45 28
Президент 2020-04-11T22:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський поїхав на Донбас: що робив президент

Зеленський поїхав на Донбас: що робив президент

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в армії
Робочий візит Зеленського. Фото: Офіс Президента
Робочий візит Зеленського. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 11 квітня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у зону проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента, передають Українські Новини.

Так, глава держави ознайомився з роботою 66-го Військово-мобільного госпіталю.

Наголошується, що госпіталь розрахований на прийняття 100 пацієнтів одночасно. Зараз тут додатково розгорнули інфекційне відділення на 50 місць в разі виявлення пацієнтів з COVID-19. У ньому є все для ізоляції та кваліфікованої допомоги таким хворим.

"Через епідемію коронавірусу нашим військовим треба думати про власну безпеку вдвічі більше. Радий, що поки тут немає таких хворих. Хай би ця біда обійшла наших військових. Однак ми повинні бути готові", - зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський відвідав наметове містечко для хворих COVID-19 військових у зоні ООС. Фото: Офіс ПрезидентаЗеленський відвідав наметове містечко для хворих COVID-19 військових у зоні ООС. Фото: Офіс президента

Також Зеленський відвідав мобільну ПЛР-лабораторію на базі мобільного роспиталя. У ній буде відбуватися тестування військових на наявність коронавірусної інфекції.

Серед військовослужбовців у зоні ООС вже провели більше 500 ПЛР-тестів на наявність COVID-19, все показали негативний результат.

Під час візиту в госпіталь Володимир Зеленський передав засоби захисту.

"Ми зараз відправляємо такі засоби захисту в кожну область, в лікарні, куди потрапляють саме люди з коронавірусом. Наш пріоритет - забезпечити також військових засобами захисту", - підкреслив Глава держави.

Як повідомляли Українські Новини, в ЗСУ підтвердили перше одужання від Covid-19. А 7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.

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