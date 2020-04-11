Зеленский улетел на Донбасс и в Запорожскую область

Президент Владимир Зеленский, после того как вчера анонсировал сокращение зарплат госслужащим, начал рабочую поездку в Донецкую и Запорожскую области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини. "Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкой и Запорожской областей",- говорится в нем. Отмечается, что Президент посетит палаточный городок для инфекционных больных коронавирусом COVID-19 66-го военно-мобильного госпиталя. Также он ознакомится с оперативной обстановкой на одном из участков разведения сил и средств сторон. Кроме того, Зеленский обсудит создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Как сообщали Українськi Новини, 6 марта Президент Владимир Зеленский сообщил о намерении в ближайшие месяцы посетить все области Украины. Напомним, 10 апреля количество заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось на 308 человек до 2 511, умерших - на 4 человека до 73.