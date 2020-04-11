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11 апреля 2020, суббота, 14:55 133
Президент 2020-04-11T14:56:24+03:00
Українські Новини
Зеленский улетел на Донбасс и в Запорожскую область

Зеленский улетел на Донбасс и в Запорожскую область

Таня Войтюк
Запорожская область, Донбасс, Рабочий визит, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: freepik
Владимир Зеленский. Фото: freepik

Президент Владимир Зеленский, после того как вчера анонсировал сокращение зарплат госслужащим, начал рабочую поездку в Донецкую и Запорожскую области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкой и Запорожской областей",- говорится в нем.

Отмечается, что Президент посетит палаточный городок для инфекционных больных коронавирусом COVID-19 66-го военно-мобильного госпиталя.

Также он ознакомится с оперативной обстановкой на одном из участков разведения сил и средств сторон.

Кроме того, Зеленский обсудит создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 6 марта Президент Владимир Зеленский сообщил о намерении в ближайшие месяцы посетить все области Украины.

Напомним, 10 апреля количество заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось на 308 человек до 2 511, умерших - на 4 человека до 73.

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