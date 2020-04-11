підписатися на розсилку
27 27.4
29.25 29.95
˟
11 квітня 2020, субота, 13:40 13 Інфографіка
Медицина 2020-04-11T14:30:02+03:00
Українські Новини
Більше половини хворих на COVID-19 лікуються вдома: карта поширення та статистика смертності

Більше половини хворих на COVID-19 лікуються вдома: карта поширення та статистика смертності

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як в Україні 11 квітня вперше кількість тих, хто видужав від коронавірусу, перевищила число померлих, 1 017 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких 43 дитини, станом на 09:00 суботи госпіталізовані, решта отримують амбулаторне лікування.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Госпіталізовано всього за минулу добу 94 людини, з них 1 дитина. Загалом госпіталізовано з початку епідемії коронавірусної хвороби 1 017 людей, в тому числі 43 дитини. Зараз на апараті штучної вентиляції легень, тобто з важким перебігом коронавірусної хвороби, перебуває 45 осіб", - сказав він.

За словами заступника міністра, на даний момент задіяно 162 апарату ШВЛ, що становить 8,3% від всіх підготовлених апаратів.

За минулу добу видужала 18 осіб, в тому числі 3 медпрацівника.

Станом на поточний момент показник летальності коронавирусной інфекції в Україні становить 2,9% (середній у світі - 6,0%).

Також Ляшко повідомив, що протягом доби бригади екстреної медичної допомоги здійснили 224 виїздів на підозри захворювання коронавирусной інфекцією.

Мобільні бригади здійснили 951 виїзд для відбору зразків на тестування, було відібрано 1 947 зразків.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася на 308 осіб до 2 511, померлих - на 4 людини до 73.

Тим часом, у Миколаївській області зафіксовані перші випадки коронавірусу.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні статистика коронавірусу Розповсюдження коронавірусу

В Україні вперше кількість тих, хто видужав від ко...
У Києві майже чотири сотні хворих на коронавірус. ...
В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу....
У світі зареєстрували 1,6 млн заражених коронавіру...
У Києві майже чотири сотні хворих на коронавірус. Дані по районах столиці
В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу. Всього вже більше 2,5 тис. інфікованих
Новини
Більше половини хворих на COVID-19 лікуються вдома: карта поширення та статистика смертності 13:40 Інфографіка
У Києві майже чотири сотні хворих на коронавірус. Дані по районах столиці 12:12 Інфографіка
Коронавірус. Фото: freepik
В Україні вперше кількість тих, хто видужав від коронавірусу, перевищила число померлих 11:00 Інфографіка
Коронавірус. Фото: freepik
В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу. Всього вже більше 2,5 тис. інфікованих 09:41 Інфографіка
Сьогодні на Буковині вводиться жорсткий карантин через Covid-19 09:21 Інфографіка
більше новин
У Києві маски і антисептики є в аптеках чотирьох мереж: ціни та наявність 17:06
"Слуга народу" Зуб готовий відмовитися від мандата заради контракту, - ЗМІ 11:49 Фото
Легковажна поведінка мера Одеси нагадує нерозсудливість капітана лайнера "Коста Конкордія", - ЗМІ 19:21
В Smart Energy впевнені в юридичній бездоганності угоди по "Аркона Газ-Енергія" 10:39
У трьох областях України можуть ввести комендантську годину 18:12
більше новин
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
"Радник з відкатів", "таємний офіс" та вчорашня студентка: ЗМІ розповіли про оточення Криклія 15:56
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
NAI Ukraine прогнозує підвищення попиту на складські приміщення в межах міста 20:55
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих 09:45 Інфографіка
більше новин
Сьогодні на Буковині вводиться жорсткий карантин через Covid-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok