Більше половини хворих на COVID-19 лікуються вдома: карта поширення та статистика смертності

В той час, як в Україні 11 квітня вперше кількість тих, хто видужав від коронавірусу, перевищила число померлих, 1 017 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких 43 дитини, станом на 09:00 суботи госпіталізовані, решта отримують амбулаторне лікування.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Госпіталізовано всього за минулу добу 94 людини, з них 1 дитина. Загалом госпіталізовано з початку епідемії коронавірусної хвороби 1 017 людей, в тому числі 43 дитини. Зараз на апараті штучної вентиляції легень, тобто з важким перебігом коронавірусної хвороби, перебуває 45 осіб", - сказав він.

За словами заступника міністра, на даний момент задіяно 162 апарату ШВЛ, що становить 8,3% від всіх підготовлених апаратів.

За минулу добу видужала 18 осіб, в тому числі 3 медпрацівника.

Станом на поточний момент показник летальності коронавирусной інфекції в Україні становить 2,9% (середній у світі - 6,0%).

Також Ляшко повідомив, що протягом доби бригади екстреної медичної допомоги здійснили 224 виїздів на підозри захворювання коронавирусной інфекцією.

Мобільні бригади здійснили 951 виїзд для відбору зразків на тестування, було відібрано 1 947 зразків.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася на 308 осіб до 2 511, померлих - на 4 людини до 73.

Тим часом, у Миколаївській області зафіксовані перші випадки коронавірусу.