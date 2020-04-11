У Києві майже чотири сотні хворих на коронавірус. Дані по районах столиці

Кількість хворих на коронавірус в Києві 10 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 48 людини до 396, серед нових хворих 5 медиків.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Динаміка поширення вірусу в столиці - тривожна. Кількість киян, хворих коронавірусом, за минулу добу збільшилася на 48 осіб.

За минулу добу в столиці ще 1 випадок - на жаль, летальний", - сказав він.

Серед нових хворих: 20 жінок у віці від 21 до 82 років, 3 дівчинки 3, 11 і 15 років, а також 24 чоловіки - від 20 до 82 років і 12-річний хлопчик.

Мер зазначив, що серед хворих киян є 5 медиків.

В лікарні Києва госпіталізовано 24 з хворих, інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Голосіївський +9

Дарницький +10

Деснянський +2

Дніпровський +5

Оболонський +1

Печерський +6

Подільський +3

Святошинський +2

Солом'янський +3

Шевченківський +7

Телеграм-канал Віталія Кличка

Розподіл захворюваності Covid-19 наступний: Голосіївський - 38 осіб, Дарницький - 56, Деснянський - 22, Дніпровський - 28, Оболонський - 25, Печерський - 84, Подільський - 26, Святошинський - 17, Солом'янський - 49, Шевченківський - 51.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція і Національна гвардія Київської області будуть контролювати вихід на вулицю пішоходів 11-13 та 18-21 квітня.

Кількість хворих коронавірусом в Києві 9 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 13 людину до 348, серед нових хворих 2 медика.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко заявляє, що Київська міська державна адміністрація (КМДА) не має наміру вводити комендантську годину.