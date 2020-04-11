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11 квітня 2020, субота, 12:12 46 Інфографіка
Медицина 2020-04-11T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві майже чотири сотні хворих на коронавірус. Дані по районах столиці

У Києві майже чотири сотні хворих на коронавірус. Дані по районах столиці

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірус в Києві 10 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 48 людини до 396, серед нових хворих 5 медиків.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Динаміка поширення вірусу в столиці - тривожна. Кількість киян, хворих коронавірусом, за минулу добу збільшилася на 48 осіб.

За минулу добу в столиці ще 1 випадок - на жаль, летальний", - сказав він.

Серед нових хворих: 20 жінок у віці від 21 до 82 років, 3 дівчинки 3, 11 і 15 років, а також 24 чоловіки - від 20 до 82 років і 12-річний хлопчик.

Мер зазначив, що серед хворих киян є 5 медиків.

В лікарні Києва госпіталізовано 24 з хворих, інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Голосіївський +9

Дарницький +10
Деснянський +2
Дніпровський +5
Оболонський +1
Печерський +6
Подільський +3
Святошинський +2
Солом'янський +3
Шевченківський +7

Телеграм-канал Віталія Кличка

Розподіл захворюваності Covid-19 наступний: Голосіївський - 38 осіб, Дарницький - 56, Деснянський - 22, Дніпровський - 28, Оболонський - 25, Печерський - 84, Подільський - 26, Святошинський - 17, Солом'янський - 49, Шевченківський - 51.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція і Національна гвардія Київської області будуть контролювати вихід на вулицю пішоходів 11-13 та 18-21 квітня.

Кількість хворих коронавірусом в Києві 9 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 13 людину до 348, серед нових хворих 2 медика.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко заявляє, що Київська міська державна адміністрація (КМДА) не має наміру вводити комендантську годину.

 

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