Кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 100 тисяч. Дані на 11 квітня

В той час, як на ранок 9 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилась на 311 до 2 203, а кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 69 порівняно з попередньою добою, за минулу добу в світі діагностували 96 400 випадків захворювання на коронавірусом.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

На ранок 10 квітня у світі діагностували 1 698 416 заражень COVID-19.

США вже випередили Китай за кількістю інфікованих і загиблих від COVID-19, але головним осередком залишається Західна Європа.

Зокрема, в США 33752, Великобританії 8861, Франції 7120, Іспанії 5051, Туреччини 4747 нових випадків захворювання на коронавірус.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 10 квітня, у світі зареєстровано 1 602 216 випадків зараження коронавірусом, 355 079 з них одужали, 95 735 - померли.

Раніше вірусолог пояснив, чому в Україні більше померлих від коронавіруса, ніж видужали.