Министром Кабмина стал Немчинов: что о нем известно

На внеочередном заседании, которое созвал президент Владимир Зеленский, Верховная Рада назначила министром Кабинета Министров Олега Немчинова.

За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Немчинов родился во Львове в 1977 году.

С 2000 года по 2004 года являлся преподавателем Львовского профессионально-технического училища № 32, с 2009 по 2010 год - начальник главного управления промышленности и развития инфраструктуры областной государственной администрации Львова, с 2014 по 2017 Немчинов служил в Государственной пограничной службе.

В 2016 был участником антитеррористической операции на территории Донецкой области.

С апреля 2017 года и по настоящее время являлся государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Украины.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, на котором утвердили новый состав Кабмина.

Ранее сообщалось о том, что Дениса Шмыгаля назначили новым премьер-министром.